kronika

Maraton nadzora / Kje bodo v petek radarji?

18.4.2024 | 11:40 | M. K.

Tudi letos smo se v Sloveniji, kot smo že poročali, pridružili vseevropski akciji in po vsej državi bodo policisti izvedli maraton nadzora hitrosti. Ta bo v petek, 19. aprila. Objavljamo lokacije, na katerih bodo policisti merili hitrost. Najdete jih tu. Ob vsaki lokaciji je navedena tudi ura tamkajšnjega poostrenega nadzora.

Foto: Uroš Modlic, AMZS

Maraton nadzora hitrosti bo na teh lokacijah sicer potekal med 6. in 18. uro. Z vnaprejšnjim obveščanjem voznikov in objavo lokacij želi policija, kot sporoča, delovati predvsem preventivno, da bi vozniki z umirjeno in defenzivno vožnjo pripomogli k varnejšim cestam, s takšno vožnjo pa nadaljevali tudi takrat, kadar ne potekajo tovrstni poostreni nadzori.

