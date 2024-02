Zakaj občinarji odhajajo? Odstopil tudi direktor OU Samo Hudoklin

28.2.2024 | 18:30

Samo Hudoklin je bil direktor OU Občine Šentjernej skoraj devet let. (Foto: L. M.)

Šentjernej - Občinsko upravo občine Šentjernej zadnje čase pretresajo odstopi zaposlenih. Te dni buri novica, da je z mesta direktorja občinske uprave odstopil Samo Hudoklin, ki je na to delovno mesto prišel poleti 2015, v času županovanja prejšnjega župana Radka Luzarja.

Odstop je marsikoga presenetil, saj je Hudoklin direktor občinske uprave že skoraj devet let in je ostal desna roka župana tudi ob zadnji menjavi, ko je vodenje občine prevzel Jože Simončič. Takrat jih ni bilo malo, ki so pričakovali, da si bo novi župan za to mesto izbral koga drugega. Simončič in Hudoklin, ki sta oba domačina, sta bila sodelavca že prej, na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto, kjer je bil Simončič direktor, Hudoklin pa vrsto let svetovalec specialist za vinarstvo. A tim sta ostala tudi na občini in menda sta dobro sodelovala.

Kaj so razlogi za odstop in zakaj taka odločitev, smo seveda povprašali Sama Hudoklina, ki pa svoje odločitve ni želel komentirati. Ravno tako ne pove, kam odhaja oz. kje vidi nove priložnosti in izzive, ali morda v svoji stroki kot univ. dipl. ing. agronomije ali kje drugje.

Odhaja tudi Jernej Bevc

Odstop je te dni pred podal tudi Jernej Bevc, višji svetovalec za gospodarske javne službe, investicije in premoženje, ki je na občino prišel z novomeške Komunale. Odstop je potrdil, a o razlogih ali čem drugem za enkrat javno ne bo govoril, pravi. O nepreklicnem odstopu direktorja občinskega Javnega podjetja Ekološka družba Šentjernej Gašperja Bregarja pa smo poročali prejšnji teden.

Kaj se dogaja v občinski upravi občine Šentjernej, zakaj je februarja prišlo do takega kadrovskega cunamija? Nenazadnje so vsi trije omenjeni, ki so odstopili, domačini. Spomnimo pa še, da je bilo kar nekaj sprememb že lani poleti oz. jeseni, ko sta po mnogo letih odšli finančnica mag. Andreja Topolovšek in dolgoletna pravnica Tina Gazvoda. Obe so že nadomestili.

L. Markelj