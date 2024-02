Nepreklicno odstopil direktor JP EDŠ Gašper Bregar

21.2.2024 | 18:30

Gašper Bregar je JP EDŠ vodil od decembra 2016. (Foto: L. M.)

Šentjernej - Te dni je presenetila novica, da je z mesta direktorja Javnega podjetja Ekološka družba Šentjernej (JP EDŠ) odstopil direktor Gašper Bregar, dipl. ing. gradbeništva, ki je družbo prevzel decembra 2016. Tu je bil zaposlen že prej.

»Da, podal sem nepreklicno odpoved pred dobrim tednom,« za Dolenjski list pove Bregar, ki je domačin, in na vprašanje, zakaj takšna odločitev skoraj sredi drugega mandata, ki ga je začel junija 2022, in potem, ko so nedavno občinski svetniki celo potrdil plan dela družbe za prihodnje leto in mu za delovno uspešnost odobrili finančno nagrado, pove le, da zapletov ni in da se vrača v zasebni sektor, v gradbeništvo.

Sodelovanje z lastnikom, torej Občino Šentjernej, v svojem mandatu označi za dobro in našteje glavne dosežke družbe, ki je v nekaj letih iz majhnega gradbenega podjetja prerastla v večje komunalno podjetje, ki vsako leto širi dejavnost: prevzem čistilne naprave v upravljanje, fekalne kanalizacije, upravljanje s pokopališči, javna razsvetljava, sejem, kulturni center, itd.

Bregar pove, da so v »njegovi dobi« od leta 2017 dalje pridobili v upravljanje tri nove dejavnosti gospodarskih javnih služb: odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pokopališko dejavnost, vzdrževanje javne razsvetljave. »Vse poteka nemoteno z istim številom zaposlenih kot ob pričetku mojega mandata – to je 20 - in na to sem najbolj ponosen,« pove Bregar.

Kaj o tej Bregarjevi potezi pove šentjernejski župan Jože Simončič in kaj še vznemirja javnost o dogajanju v tem podjetju, pa v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

L. Markelj