Pogorela nova hiša; v Brezju poškodovan 2-letni otrok; pretep na vlaku in poškodovani v Boštanju (foto)

26.2.2024 | 10:20

Sobotna nesreča v Boštanju (Foto: PGD Sevnica)

Poročali smo že o sobotnem požaru stanovanjske hiše v Meniški vasi. Na Policijski upravi Novo mesto danes pojasnjujejo, da je ogenj je najprej zajel ostrešje večje nove nenaseljene stanovanjske hiše in se razširil na celotni objekt. Nastala je velika premoženjska škoda. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto in strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija so opravili ogled požarišča in nadaljujejo preiskavo in ugotavljanjem vzroka za nastanek požara. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

V Brezju poškodovan 2-letni otrok

V petek nekaj pred 14. uro je v naselju Brezje v Novem mestu avto povozil otroka. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 73-letni moški v naselje pripeljal z osebnim avtomobilom s pripetim priklopnikom, na katerem je bilo natovorjeno osebno vozilo. Pri raztovarjanju se je strgal transportni trak, vozilo pa je zdrsnilo s prikolice po klančini navzdol in trčilo v 24-letno žensko in otroka, starega dve leti. Oba sta utrpela lažje poškodbe, oskrbeli so ju v novomeški bolnišnici. Po dogodku je eden izmed prebivalcev naselja z leseno palico poskušal napasti 73-letnega moškega, kar so mu preprečili ostali prebivalci. Policisti okoliščine kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti in groženj še preverjajo. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Kolesar trčil v tovornjak

Policisti PP Krško so bili v petek nekaj pred 13. uro obveščeni o prometni nesreči na Raki. Ugotovili so, da je zanjo odgovoren 21-letni kolesar, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v stoječe tovorno vozilo. Kolesar je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Policisti bodo povzročitelju zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Poškodovan voznik traktorja

Policisti PP Krško so bili v petek nekaj po 15. uri obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Ugotovili so, da je 59-letni moški s kmetijskim traktorjem s pripeto cisterno prevažal gnojnico na relaciji med Hrastjem in Gorico. Med vožnjo je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v bankino. Prikolica se je prevrnila, moški pa je z glavo udaril v streho traktorja. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog.

Za trčenje odgovorna voznica

V petek okoli 17.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 77-letna voznica zaradi prekratke varnostne razdalje izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil, ki ga je pred njo vozil 32-letni voznik. Slednji se je v nesreči lažje poškodoval, oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici. Policisti bodo povzročiteljici zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Za volanom mladoletnik

Brežiški policisti so med kontrolo prometa v Vrbini v soboto okoli 11. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da je za volanom 15-letnik iz Kerinovega Grma, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Renault clio so mu zasegli, zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog in staršem mladoletnika izdali plačilni nalog.

Prometna nesreča v Boštanju - šest poškodovanih

V soboto nekaj pred 19. uro se je zgodila prometna nesreča v Boštanju. Policisti PP Sevnica so ugotovili, da je za trčenje odgovorna 70-letna voznica osebnega avtomobila, ki je v križišču zavijala levo in odvzela prednost 39-letnemu vozniku, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. V trčenju sta se lažje poškodovala oba udeleženca in štirje potniki v obeh vozilih. 70-letnici bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Družinsko nasilje - trikrat

Trebanjski policisti v petek popoldne posredovali zaradi nasilja v družini. Ugotovili so, da je 31-letni nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad zakonsko partnerko. To naj si se dogajalo že dalj časa, tudi ob prisotnosti otrok. Žrtev je žalil, ji grozil, ustrahoval in nad njo izvajal tudi ekonomsko nasilje. Policisti so mu izrekli prepoved približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo žrtev. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Moškega bodo ovadili zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini in lahkih telesnih poškodb.

Zaradi nasilja v družini so v petek zvečer posredovali tudi brežiški policisti. 29-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, je fizično napadel zakonsko partnerko in ji razbil mobilni telefon. Žrtvi je uspelo pobegniti in poiskati pomoč. Policisti so zaščitili žrtev in 29-letniku izrekli prepoved približevanja. O podaljšanju ukrepa bo presodil preiskovalni sodnik. Zoper moškega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Črnomaljski policisti so včeraj izrekli ukrep prepovedi približevanja 34-letnemu nasilnežu iz okolice Črnomlja. Zbrali so obvestila in ugotovili, da moški že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad zunajzakonsko partnerko. Žrtev žali, jo pretepa in spravlja v podrejen položaj. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Policisti pozivajo vse, ki so priča nasilju ali o tem karkoli vedo, da pomagajo žrtvam in nasilje prijavijo. Velikokrat namreč žrtve same ne najdejo moči ali poguma, da o nasilju spregovorijo, zato je prav, da to stori kdorkoli, ki za nasilje ve, pozivajo na PU Novo mesto.

Prijeli tatova iz Dobruške vasi

V petek okoli 15.30 so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o tatvini iz prodajalne na Ljubljanski cesti, kjer naj bi storilci ukradli več oblačil in pobegnili iz prodajalne. Na podlagi opisa so izsledili in prijeli dva mladoletna storilca iz Dobruške vasi. Ukradena oblačila so jima zasegli in vrnili osebju prodajalne. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine

Oškodovanec je trebanjske policiste obvestil, da je v zadnjih štirih mesecih v Ravniku nekdo vlomil v njegovo počitniško hišo in ukradel električno ročno orodje in bakrene žlebove. Ocenjuje, da je škode za okoli 2.700 evrov.

V Krški vasi je v noči na soboto nekdo vlomil v gostinski lokal. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Zalokah na območju PP Krško je v noči na soboto neznanec vlomil v kmetijski objekt in ukradel tri motorne žage, več električnih podaljškov, tri race in suhomesnate izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Med 18. 2. in 24. 2. je v Podklancu na območju PP Črnomelj nekdo vlomil v prostore društva in izmaknil električno ročno orodje.

V kraju Žadovinek na območju PP Krško je v soboto med 10. in 11.30 nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je denar in zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.500 evrov škode.

V noči na nedeljo je v Trebnjem neznanec vlomil v gostinski lokal in ukradel menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za 400 evrov škode.

Pretep na vlaku

V petek okoli 11.30 so policiste obvestili, da naj bi se na potniškem vlaku, ki je peljal iz Semiča proti Črnomlju, pretepalo več oseb. Policisti PP Črnomelj so se takoj odzvali, vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da so bile v spor vpletene osebe, ki se med samo poznajo. Po do sedaj zbranih obvestili in ugotovitvah je 27-letni moški z leseno palico najprej napadel 48-letnega oškodovanca. Pretep je poskušala preprečiti 23-letna ženska, katero je 27-letni osumljenec odrinil in udaril. Policisti bodo o lahkih telesnih poškodbah in grožnjah seznanili pristojno tožilstvo.

Razgrajal in nadlegoval v gostilni

V soboto nekaj pred 23. uro so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Šmarjeških Toplicah, kjer je pijan moški nadlegoval goste in poskušal napasti enega izmed gostov. 24-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril, nadaljeval je z žaljenjem in kršenjem javnega reda, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so med 23. 2. in 26. 2. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Loče, Rakovec, Kapele, Koritno, Rakovec, Brežice, Mostec, Šentlenart, Sela pri Dobovi) prijeli 62 državljanov Sirije, 60 Afganistana, 41 Maroka, deset Nepala, devet Pakistana, osem Palestine, šest državljanov Mongolije in Bangladeša, pet državljanov Egipta in Indije, štiri državljane Turčije, in Rusije, tri državljane Iraka, Šrilanke, Kitajske in Azerbajdžana, dva državljana Somalije, državljana Kameruna in Slonokoščene obale. Na območju PP Črnomelj (Vinica, Preloka, Adlešiči, Žuniči, Nova Lipa) so prijeli 14 državljanov Sirije, devet Afganistana, tri državljane Maroka in državljana Alžirije ter na območju PP Krško (Karlče) tri državljane Turčije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 23. 2. in 26. 2. posredovali v 182. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 549 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 18nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 25. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, groženj, poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, požara, kurjenja v naravnem okolju, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.