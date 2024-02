V Meniški vasi pogorela hiša

24.2.2024 | 18:20

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes zjutraj ob 5.29 je v Meniški vasi pri Dolenjskih Toplicah gorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice, Dobindol, Podturn, Soteska ter Vavta vas so omejili in pogasili požar, ki je uničil objekt. Obveščeni so bili delavci Elektro Ljubljana ter ostale pristojne službe.

Ob 17.09 je ponovno zagorelo na požarišču stanovanjske hiše. Ogenj so pogasili gasilci PGD Dolenjske Toplice, se sporoča center za obveščanje.

M. K.