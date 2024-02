Pogrešanega mladoletnika našli na Hrvaškem; v Brezju avto trčil v otroka

23.2.2024 | 18:40

Danes ob 13.42 se je v ulici Brezje v Novem mestu zgodila prometna nesreča, osebno vozilo je trčilo v otroka. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega otroka oskrbeli na kraju in pripeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

16-letnika našli

Policija je preklicala iskanje od 1. februarja pogrešanega 16-letnika iz Brestanice. Danes so ga našli na Hrvaškem in ga predali staršem, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

M. K.