V Novem mestu začetek nove sezone lige Nova KBM

27.9.2023 | 07:50

Foto: KK Krka

Novo mesto - S tekmo med Krko in Šentjurjem se bo danes začela nova sezona državnega prvenstva v košarki. Preostali štirje obračuni bodo od petka do ponedeljka.

KK Šentjur je lani osvojil sedmo mesto, v četrtfinalu končnice pa je izpadel proti Cedeviti Olimpiji. Pred to sezono so zamenjali trenerja, Damjana Novakovića je zamenjal Petar Markovinović. V klub se je po 13 letih vrnil Luka Lapornik, ki je vmes kar sedem sezon preživel v Krkinem dresu, iz Rogaške je prišel Urban Durnik, pripeljali pa so tudi ameriškega centra Abayomija Iyiolo, ki je letos z univerzo Kansas State prišel do četrtfinala končnice NCAA.

V novi sezoni bodo za Krko igrali Jairus Hamilton, Leon Stergar, Zeno Edosomwan, Niko Bačvić, Miha Cerkvenik, Isaiah Cousins, Robert Jurković, Jan Špan, Bine Plut, Miha Škedelj, Žak Smrekar, Anže Bobnar in Jurij Macura ter Marko Radovanović, ki se je ekipi pridružil na treningu danes dopoldan. Klub so zapustili Rok Stipčević, Martin Jančar Jarc, Andrej Stavrov, Mate Vucić in Radosav Spasojević. Glavni trener Gašper Okorn je ohranil svoj trenerski štab (Igor Kešelj, Matic Šiška, Matej Gliha), vlogo fizioterapevta pa je prevzel Marko Kastelic.

Gašper Okorn: ''Veselimo se začetka prvenstva in domače tekme s Šentjurjem. Pripravljalno obdobje je za nami in vsi, tako strokovni štab kot igralci, komaj čakamo, da se začne zares. Smo še v fazi, ko analiziramo delo v zaključenem pripravljalnem obdobju, še vedno smo več ali manj osredotočeni nase. Pripravljeni bomo na sredino tekmo, saj želimo začeti z zmago na domačem igrišču, kar se od nas tudi pričakuje. Bomo pa morali igrati zavzeto od prve do zadnje minute. Pričakujem tudi nekaj treme in živčnosti, kar je značilnost uvodnih tekem, a upam da čim prej prebijemo led in odigramo dobro tekmo.''

Nova sezona

Deset moštev bo tekmovalo po enakem sistemu kot v pretekli sezoni. Po trikrožnem sistemu bo odigralo 27 tekem, v četrtfinalu pa se bo v ligo Nova KBM vključila Cedevita Olimpija, ki je v minuli sezoni osvojila vse tri domače lovorike, novo pa je v ponedeljek začela z zmago v slovenskem superpokalu proti Kensai Heliosu.

Istočasno se bo ta konec tedna začelo tudi tekmovanje v ligi Aba, kjer bosta barve Slovenije zastopala Cedevita Olimpija in Krka, ter v 1. ženski SKL, ki bo letos s priključitvijo škofjeloškega Domela znova imela parno število udeležencev.

V petek se bo liga Nova KBM nadaljevala z obračunom na Polzeli med Hopsi in Domžalami, v soboto sledita tekmi Ilirija - Rogaška ter ECE Triglav Kranj - GGD Šenčur, v ponedeljek, 2. oktobra, pa še LTH Castings - Terme Olimia.

Pari uvodnega kroga državnega prvenstva pri dekletih so Pro Bit Konjice - Cinkarna Celje, Domžale - Domel, Akson Ilirija - Triglav in Maribor - Ježica.

V regionalnem tekmovanju bo Cedevita Olimpija v soboto gostila Mego iz Beograda, Krka pa bo v nedeljo gostovala pri FMP.

M. K.

