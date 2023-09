FOTO: Košarkarji Krke so se Ciboni oddolžili za nedeljski poraz

21.9.2023 | 09:40

Leon Stergar je sinoči proti Ciboni dosegel 18 točk.

Trener Krke Gašper Okorn pravi, da imajo še veliko rezerv.

Prijateljsko tekmo si je ogledalo kar precej gledalcev.

Novo mesto - Košarkarji Krke so se včeraj prvič predstavili domačim navijačem. V sklopu priprav na novo sezono so gostili Cibono in se ji oddolžili za nedeljski visok poraz v Zagrebu (78:95). Tokrat so v dvorani Leona Štuklja slavili zmago z 80:66.

Novomeščani so imeli pobudo večji del srečanja. Ob koncu zadnje četrtine so imeli 13 točk prednosti, a so se gostje z dvema zadetima trojkama približali na 60:53. Dolenjci so nato znova odgovorili in brez težav dobili prijateljsko tekmo.

Vsi, ki jih je trener Gašper Okorn poslal v igro, so se izkazali. Igra Krke je bila hitra, atraktivna, predvsem pa učinkovita. Zaradi lažjih poškodb na igrišče nista stopila Jurij Macura in Isaiah Cousins.

»Okvirno smo publiki predstavili igro, ampak tu so še neki detajli, še se ukvarjamo s kombinatoriko. Mislim, da imamo veliko rezerv tako v napadu kot v obrambi,« je po tekmi povedal eden od nosilcev igre Leon Stergar, ki je bil z 18 točkami prvi strelec Krke.

»Zmaga je lepa, ker smo se doma s tem predstavili. Bili smo čvrsti, borbeni v skoku, ampak to bo treba še nadgraditi. Mislim, da imamo ogromno rezerv. Delamo osnovnošolske napake, to pa je po eni strani treba tudi razumeti, saj smo kljub vsemu precej mlada ekipa. Za nekatere domače igralce se je nivo igre precej dvignil. Ampak ne bojim se. Ko se bosta vrnila Macura in Cousins, ki sta dva naša zelo pomembna igralca, bomo še močnejši,« je dejal Okorn.

Novomeščani bodo do začetka nove sezone odigrali še tri pripravljalne tekme.

Sinočnja pripravljalna tekma:

Krka : Cibona 80:66 (19:17, 19:19, 22:17, 20:13)

Krka: Cerkvenik 12, Edosomwan 8, Stergar 18, Hamilton 17, Bačvić 5, Špan 10, Škedelj 6, Jurković 4.

Besedilo in fotografije: R. N.

