Modra smer: Opozicija zaradi političnega boja izgublja stik z realnostjo

5.2.2025 | 10:40

Krško - O dogajanju v krškem občinskem svetu okoli Parka urbanih športov (PUŠ) smo že večkrat poročali - najprej o obstrukciji opozicijskih svetnikov, ki so tako na seji preprečili sprejemanje potrebnih dokumentov za projekt, nato o grožnjah in pritiskih, ki naj bi jih bili zato deležni, ter o županovem odzivu na vse skupaj. Danes so nam svoj pogled na zaplete posredovali še iz društva Modra smer. Zaradi obstrukcije so zaskrbljeni, PUŠ bi bil po njihovem mnenju velika pridobitev za občino in občane. Tudi sami imajo sicer - tako v Modri smeri - določene pomisleke in pripombe, vendar to ne bi smel biti razlog, da se onemogoči odločanje o tem pomembnem projektu za lokalno skupnost - v ozadju so bile politične kalkulacije, so prepričani v društvu. Pričakujejo, da bo projekt PUŠ v najkrajšem možnem času ponovno obravnavan in da bodo svetnice in svetniki ''prevzeli odgovornost ter omogočili realizacijo tega pomembnega investicijskega projekta''. Javno pismo društva Modra smer objavljamo v celoti:

Krški občinski svet

''V društvu Modra smer smo zaskrbljeni zaradi poteze nekaterih svetnikov na zadnji seji Občinskega sveta Mestne občine Krško, ki so obstruirali glasovanje o projektu Park urbanih športov (PUŠ).

Projekt PUŠ je zasnovan kot sodoben, večnamenski športno-rekreacijski center, ki bi povezoval različne športne in rekreacijske površine ter omogočal boljše pogoje za aktivno preživljanje prostega časa vsem generacijam. Njegova umestitev na degradiranem območju bi prispevala k revitalizaciji prostora, izboljšanju kakovosti življenja v občini ter k spodbujanju športnega turizma. V društvu Modra smer smo prepričani, da bi PUŠ pomenil ogromen doprinos tako za občino kot naše občane.

Včeraj je v lokalnih medijih zaokrožilo pismo opozicijskih svetnikov, v katerem svoja dejanja opravičujejo z medlo obrazložitvijo, da so želeli le opozoriti na nepravilnosti, ki se pojavljajo v projektni dokumentaciji PUŠ in za kar imajo vso pravico, s čimer se strinjamo tudi v društvu Modra smer in se pod marsikatero opombo in opozorilo tudi podpišemo. Naloga vsakega svetnika pa je, da preceni, če je to zadosten razlog, da bo za projekt, kot je PUŠ, glasoval proti. Opozicijski svetniki tega niso bili zmožni, zato so glasovanje obstruirali. Zakaj, vedo oni sami, a pravi razlog verjetno tiči v političnih kalkulacijah, s katerimi so ugotovili, da lahko projekt PUŠ rušijo le tako, da vstanejo in zapustijo sejno sobo. Jasno je, da je bil scenarij obstrukcije vnaprej dogovorjen, s ciljem onemogočiti odločanje o tem pomembnem projektu za lokalno skupnost.

Verjamemo, da se svetniki res soočajo z očitki s strani občanov zaradi njihove poteze na zadnji seji, a nas to niti ne čudi. PUŠ je, tako kot Bazen Krško, projekt, ki ga naši občani potrebujejo in si ga zaslužijo. Na srečo ima trenutni župan in občinska uprava posluh za tovrstne naložbe, kar pa očitno ni po godu skupini svetnikov, saj na županovem mestu ne sedi po njihovem mnenju prava oseba. Žalosti nas, da so v opoziciji zaradi političnega boja izgubili stik z realnimi potrebami občanov in da njihova dejanja ne odražajo interesa lokalne skupnosti.

Projektna dokumentacija za projekt PUŠ bo do naslednjega glasovanja deležna kar nekaj popravkov, za katere se strinjamo, da so potrebni. A za nekatere verjetno tudi to ne bo dovolj, saj so pripravljeni dlakocepiti toliko časa, dokler se ne bi zamenjal župan in vodstvo občinske uprave. V društvu Modra smer smo vseeno prepričani, da imajo želje in potrebe občanov prednost pred političnimi interesi, zato pozivamo prav vse svetnike, da k delu v občinskem svetu pristopijo odgovorno, v korist občine in lokalne skupnosti, predvsem pa da začnejo upoštevati svoje zadolžitve, ki jih imajo kot občinski svetniki, in namesto obstrukcije raje opredelijo svoj glas.

Društvo Modra smer ostaja zavezano razvoju lokalne skupnosti in podpira projekte, ki izboljšujejo kakovost življenja občanov. Pričakujemo, da bo projekt PUŠ v najkrajšem možnem času ponovno obravnavan in da bodo svetnice in svetniki prevzeli odgovornost ter omogočili realizacijo tega pomembnega investicijskega projekta.

Predsednik Društva Modra smer

Mitja Valentinc''

