posavje

Opozicija o grožnjah, napadih in žaljivi komunikaciji

3.2.2025 | 17:20 | M. K.

Krško - Krški občinski svet bi moral, kot smo poročali, na petkovi seji potrditi investicijsko dokumentacijo za gradnjo Parka urbanih športov, ki ga občina načrtuje med Stadionom Matije Gubca in krškim pokopališčem, a do glasovanja o tem ni prišlo, ker so opozicijski svetniki obstruirali sejo. Glasovanje naj bi opravili na eni od prihodnjih sej.

Svetniki zapuščajo petkovo sejo (Foto: arhiv DL; D: S.)

V krški opoziciji namreč projektu, za katerega je občina že pridobila gradbeno dovoljenje, že dlje časa nasprotujejo. Ocenjujejo, da ocenjena vrednost naložbe ni realna. Opozarjajo tudi, da je park predviden ob krškem pokopališču, zaradi česar bi lahko motil pogrebne slovesnosti, posebej ko bodo na njem potekala tekmovanja. Izražajo pomisleke glede ocenjene vrednosti projekta, zlasti v povezavi s stroški sanacije tal in poplavno varnostjo. Ob tem poudarjajo, da je občinski proračun trenutno pod velikim pritiskom, tudi zaradi gradnje bazena.

Občinski svetniki MO Krško iz svetniških skupin Gibanja Svoboda in SD, SLS, Energično za Krško, OPL ter samostojna svetnica pa so danes sporočili, da so v zadnjih dneh deležni vala napadov in celo groženj zaradi njihovega opozarjanja, kot pravijo, na nepopolno in neprimerno investicijsko dokumentacijo Parka urbanih športov, kar sicer ne pomeni, kot dodajajo, da so proti umestitvi takšnega parka. ''Pričakovati bi bilo, da bomo kot odgovorni predstavniki občanov s strani župana in uprave občine slišani in upoštevani, vendar smo namesto tega priča poskusom prenosa odgovornosti na naša pleča, kar je nesprejemljivo,'' so dodali v sporočilu za javnost.

Ponavljajo, da je bilo gradivo, o katerem so odločali v petek, izjemoma slabo pripravljeno, v njem je bilo veliko nepopolnih podatkov in nejasnosti, na kar da so župana opozorili na kolegiju, ko so brezuspešno prosili za umik točke. Ker nihče od 15 svetnikov iz županove koalicije ni sodeloval v razpravi, to po njihovem mnenju nakazuje na to, da gradiva niso podrobno pogledali, da so imeli jasna navodila, da ga je potrebno potrditi.

Stroški so razdrobljeni, opozarja opozicija, končna vrednost projekta ni jasno opredeljena, prav tako ne lastni delež MO Krško. Park urbanih športov je bil prvotno z rebalansom proračuna 2023 načrtovan v vrednosti pol milijona evrov. V dobrega pol leta je z novim rebalansom vrednost projekta narasla kar za trikrat na 1,5 milijona, pri čemer pa končna ocenjena vrednost projekta do danes sploh še ni znana, zdajšnja ocena 1,8 milijona pa mnenju svetnikov tudi ni dokončen strošek celotne investicije. Dokumentacija med drugim ne vključuje ključnih elementov (ograja, videonadzor, sanitarije, bar, izposojevalnica, skladišče), kar pomeni dodatne nepredvidene stroške, prihodki iz oddaje prostorov so precenjeni, stroški vzdrževanja in varovanja pa nejasni, opozarjajo.

Park je načrtovan v neposredni bližini pokopališča in nekatere dejavnosti, kot so piknik prostori in zabavne vsebine, so po mnenju opozicije, kot že omenjeno, neprimerne glede na pieteto umrlih in njihovih svojcev.

Napadi na občinske svetnike so zadnje dni v nekaterih primerih presegli meje sprejemljivega, so svetniki krške opozicije še opozorili v današnjem sporočilu za javnost in pozvali vse k strpnemu dialogu in konstruktivni razpravi.

‹ nazaj