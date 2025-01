posavje

Opozicija pred glasovanjem o Parku urbanih športov zapustila sejo

31.1.2025 | 18:05 | D. Stanković

KRŠKO - Na včerajšnji 18. seji občinskega sveta Mestne občine krško (MOKK) je bila po pričakovanjih največ razprave deležna točka o potrjevanju investicijske dokumentacije za projekt Park urbanih športov (PUŠ), ki ga občina načrtuje na degradiranem območju ob Savi v bližini stadiona Matije Gubca. Zaradi številnih pomislekov ter, kot so povedali, slabo pripravljenega gradiva so svetniki opozicijskih svetniških skupin najprej predlagali umik točke z dnevnega reda, a neuspešno, zato so glasovanje obstruirali.

Krški župan Janez Kerin na včerajšnji seji. (Foto: D. S.)

Slabo pripravljen projekt?

Projekt PUŠ, ki naj bi ga izvedli do konca 2026, je ocenjen na dobrih 1,8 milijona evrov, pri čemer si občina obeta več kot 80-odstotno financiranje s strani mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). Kot je pojasnila Vesna Kržan Markovič, vodja oddelka za družbene dejavnosti na MOKK, gre poleg ureditve športnega parka tudi za ureditev degradiranega območja. Park z navezavo na zunanje površine bodočega bazenskega kompleksa in na obstoječe rekreacijske površine ob Savi bo imel štiri tematske sklope: otroški del, večnamenska športna igrišča, kolesarski športi (pump track) in motorična igrala.

Toda po mnenju svetnikov in svetnic iz svetniških skupin Gibanje Svoboda, SD, SLS, Energično za Krško, OPL in samostojne svetnice je projekt pripravljen slabo in zato ni primeren, da bi o njem odločali. Kot so zapisali v izjavi za javnost, so »zaskrbljeni« zaradi kakovosti samega gradiva, številnih napak in pomanjkljivosti v dokumentaciji. Nekaj popravkov na podlagi njihovih pomislekov je bilo sicer upoštevanih in gradivo spremenjeno dan pred sejo. »Pa vendar investicijski projekt še vedno ni takšen, da bi lahko o njem konstruktivno razpravljali in odločali,« so zapisali.

Končna vrednost ni znana



Med pomembnejšimi pomisleki navajajo neustrezno lokacijo (v neposredni bližini pokopališča), nepopolno finančno sliko (končni strošek ostaja neznan, saj se navedena vrednost nanaša le na en del projekta) in neustrezno finančno konstrukcijo, nedomišljeno umestitev pasjega parka, manjkajoča parkirišča, večfaznost projekta (večje tveganje za dodatne nepredvidene stroške). Ob tem poudarjajo, da je občinski proračun trenutno pod velikim pritiskom, tudi zaradi gradnje bazena. Zato se po njihovem mnenju »postavlja vprašanje, ali so potrebe po takšnem parku v tem trenutku in tem obsegu upravičene«.

Mitja Omerzu (desno v ospredju).

Samostojna svetnica Ivanka Černelič Jurečič, ki je v imenu opozicijskih svetniških skupin predlagala umik točke o PUŠ z dnevnega reda, je med razpravo opozorila na »kup napak, nesmislov in površnosti« v investicijskem projektu. Mitja Omerzu (Energično za Krško) je ob tem opozoril na domnevni konflikt interesov glede občinskega svetnika Dejana Sevška (Lista Modra smer), ki je tudi predstavnik športne javnosti. Zato bi se po Omerzujevem mnenju moral izločiti iz glasovanja o tej točki. Svetnika Boštjana Pirca (SLS) je zanimalo, če je bila narejena kakšna analiza glede potreb po tovrstni športni infrastrukturi, saj da so, kot je dejal, športne površine, ki jih je občina uredila v zadnjih letih, bolj ali manj prazne. Skrbi ga tudi poplavna varnost predvidenega območja ob Savi, opozoril pa je še na nejasnost glede končne vrednosti projekta. »Menim, da bi morali krajanom predstaviti celotno številko, ker ta na koncu zagotovo ne bo 1,8 milijona evrov. Če bomo prišli pod tri milijone evrov, bomo res zmagovalci,« je prepričan.

Sanacija območja ni del projekta



»Zagotovo bomo prišli pod tri milijone,« mu je odvrnil župan Janez Kerin. Po besedah Vesne Kržan Markovič, sama sanacija območja res ni vključena v projekt PUŠ, »ker ni potrebna za samo ureditev parka, pač pa gre za ločeno sanacijo zemljišča. Območje je pač treba očistiti. Kar se poplav tiče, pa strokovnjaki na podlagi izvedenih študij zatrjujejo, da ni bojazni.«

Preverjanje poslovnika pred glasovanjem, ki ga potem ni bilo.

»Imamo sredstva, imamo projekt, in imamo pogum. Ponosen sem, da bomo zagrizli v to kislo jabolko. Če naši predhodniki v preteklosti ne bi imeli poguma, danes ne bi imeli obvoznice in še marsikaterega projekta. Dajmo politiko na stran. Bodimo pogumni,« je ob tem dejal Kerin.

Toda do glasovanja nato ni prišlo, saj so svetniki Boštjan Pirc, Vlado Grahovac, Matej Libenšek, Janez Barbič (vsi SLS), Jože Kodela, Mitja Omerzu, Matija Požeg, Irena Virant (vsi Energično za Krško), Anton Petrovič, mag. Nataša Šerbec (oba SD), Janja Starc (OPL) in Ivanka Černelič Jurečič (samostojna svetnica) dvorano zapustili in obstruirali glasovanje.

Svetniki zapuščajo sejo.

V dvorani je tako ostalo le petnajst svetnikov (celoten občinski svet šteje 30 članov), kar pa je eden premalo za izvedbo glasovanja. Po besedah župana bo glasovanje o tej točki opravljeno na eni izmed prihodnjih sej. Svetniki so se nato vrnili v dvorano in s sejo nadaljevali.

‹ nazaj