FOTO: Koga motijo kontejnerji?

3.2.2025 | 07:00 | M. K.

Foto: PGE Krško

V petek zvečer, malo pred sedmo, je zagorel kontejner na bencinski črpalki Shell v Veliki vasi pri Krškem. Krški poklicni gasilci so na kraju dogodka ugotovili, da gre za polno razvit požar kontejnerja za papir, ki se je širil na sosednji kontejner in na streho nadstrešnice. Požar je pred prihodom gasilcev poskušala pogasiti zaposlena na bencinskem servisu z ročnim gasilnim aparatom. Z vodo so dokončno pogasili požar in okolico pregledali s termo kamero.

Ob 19:17 uri pa je zagorel še en kontejner, in sicer v vasi Drnovo. Domačini so že pred prihodom gasilcev požar uspeli omejiti. Kontejner so nato gasilci ohladili.

