kultura

Moški v krilu v LokalPatriotu

2.2.2025 | 11:15 | I. V.

Novo mesto - V Novem mestu je običajno zelo težko videti moškega v krilu. Na severu otoka Velika Britanija je drugače. Na Škotskem. In tokrat je po Škotski zadišalo tudi v Novem mestu. Pa ne le zadišalo. V LokalPatriotu na Burnsovem večeru.

Nick MacVicar je Burnsov večer vodil, igral in tudi zaplesal. (Foto: Jaša Pelko)

Burnsov večer je je tradicionalno praznovanje, posvečeno življenju in delu velikega škotskega pesnika Roberta Burnsa. Običajno poteka na njegov rojstni dan 25. januarja, v LokalPatriotu pa se je zgodilo z enim tednom zamude.

Škotsko je v Novo mesto prinesel škotski glasbenik Nick MacVicar, ki že več kot 30 let igra in poučuje škotske dude. Odraščal je na otoku Skye, je profesionalni dudáč, igra pa tudi flavto, harmoniko in klavir. Trenutno živi v Italiji, kjer aktivno sodeluje na številnih škotskih dogodkih. Je vodja toskanske glasbene skupine Royal Highland Company Pipes & Drums in predsednik italijanskega društva Scottish Highland Society. Poleg tega je umetniški vodja skupine Ceilitaly, prve in edine ceilidh skupine v južni Evropi. Je tudi inštruktor ceilidh plesa.

Nick MacVicar v Lokalpatriotu ni le igral dud in predstavljal Burnsove poezije. Njegov program vključuje tudi tradicionalno hrano. Obvezni del Burnsovih večerov je tudi večerja, na kateri postrežejo tradicionalne škotske jedi, med katerimi je najpomembnejši haggis, ki ga spremljata repa in krompir. Obrok pa zaokroži kozarček škotskega viskija. Udeleženci pogosto nosijo tradicionalna škotska oblačila, kot so kilti, ali pa elegantna oblačila, s poudarkom na škotskih vzorcih in barvah. Udeleženci tudi zaplešejo.

Nicku MacVicarju so se tokrat na odru v programu pridružili Tjaša Zirkelbach, Maja Tomić, Valentin Galeša in Nikolaj Galeša.

‹ nazaj