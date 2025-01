družabno

Amy Klobuchar je belokranjskih korenin

31.1.2025 | 13:50 | Renata Mikec

Slovenska udeležba na inavguraciji 47. ameriškega predsednika Donalda Trumpa ni bila zgolj simbolična. Pomembno vlogo pri inavguraciji je imela tudi senatorka iz Minnesote slovenskih korenin, Amy Klobuchar. Njeni predniki izhajajo s Tanče Gore v Beli krajini. Sicer članica demokratske stranke je bila pomemben del Trumpove inavguracije kot predsednica dvostrankarskega in dvodomnega skupnega kongresnega odbora otvoritvene slovesnosti za predsedniško inavguracijo. Njen dedek Mihael Klobučar se je v ZDA preselil konec 19. stoletja, saj v tistem času v Beli krajini menda skoraj ni bilo hiše, od koder se kdo ne bi podal čez lužo. Mihael je šel na območje Iron Rangea ob Gornjem jezeru, kjer so veliki rudniki. Tam je torej nastala nova veja družine Klobuchar. Medtem je na Tanči Gori ostala druga veja, ki s tisto v ZDA nima stikov. Vnuk Mihaela Klobucharja je James John Klobuchar - Jim, sicer novinar in kolumnist časnika Star Tribune in oče Amy Klobuchar. Njena mama je Rose Katherine, sicer učiteljica švicarskega rodu. V Plymouthu v Minnesoti se jima je leta 1960 rodila Amy, nato še Beth. Zakonca sta se razšla, ko je imela Amy 15 let, vzrok je bilo očetovo popivanje in neizpolnjevanje družinskih dolžnosti. Mlajša sestra je ob tem menda zbolela, pustila srednjo šolo in se odselila, danes uspešna Amy pa se je posvetila učenju in s posebno pohvalo končala študij prava najprej na univerzi Yale, zatem pa še na univerzi v Chicagu in leta 1985 doktorirala. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja sta se z očetom, ki je medtem nehal piti, spet zbližala.

‹ nazaj