Ivan in Grega Kralj na Trumpovi prisegi - domov pod odličnimi vtisi

30.1.2025 | 09:40 | M. Luzar

Med nekaj Slovenci, ki sta jih Melania Trump in njen oče Viktor Knavs povabila na inavguracijo Donalda Trumpa, 47. predsednika Združenih držav Amerike, sta bila tudi podjetnik Ivan Kralj in njegov sin Grega iz Brusnic. Celoten ceremonial, ki je ob najstrožjih varnostnih ukrepih potekal v Washingtonu, pusti močen vtis na vseh, ki ga vidijo, toliko bolj na tistih, ki ga spremljajo od blizu. Poleg tega, da je bil dogodek veliko doživetje, je bil tudi priložnost za kraljevo povabilo ameriškim gostiteljem, potomcem slovenskega izseljenca Zorca, pod Gorjance, kjer v Brusnicah stoji skulptura Vstajanje, ki jo je v pomanjšani različici prejela za darilo družina Trump.

Grega Kralj, Viktor Knavs in Ivan Kralj, foto: osebni arhiv I. K.

»Povabljena sva bila z ženo Vesno, a se je ona odrekla obisku in je rekla, da naj gre z mano sin Grega,« je za Dolenjski list povedal Ivan Kralj.

Viktor Knavs se je po Kraljevih besedah zelo potrudil za slovenske povabljence. »Z nami je bil skoraj ves čas. In našo skupino so povsod, na vseh dogodkih, sprejeli kot Friends and family, kot prijatelji in družina prve dame,« je povedal Ivan Kralj, ki si povabilo šteje v čast.

Kot pravi, se z Viktorjem Knavsom sicer poznata že kar nekaj let. »V teh letih, kar se poznamo, sva se spoprijateljila. Ko je v Sloveniji, se večkrat srečamo. Viktor je zelo preprost in zanimiv človek, res uživaš v njegovi družbi. Njegova družina je zelo povezana med seboj, Donald Trump ga spoštuje in pogosto potujeta skupaj,« je povedal Ivan.

