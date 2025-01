bela krajina

S februarjem podražitev vrtca; sprejet odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili

31.1.2025 | 11:00 | M. K.

Metlika - Na včerajšnji 15. redni seji Občinskega sveta Občine Metlika so svetniki na predlog Otroškega vrtca Metlika potrdili povečanje vzgojno-varstvenih programov v vrtcu za osem odstotkov, kar je posledica sprejema novega plačnega sistema, so sporočili z občine.

Razloge za podražitev je svetnikom predstavil direktor metliškega vrtca Branko Ambrožič. (Foto: M. N.; radio Odeon)

Člani sveta so sprejeli tudi Načrt dela javnega podjetja Komunala Metlika za leto 2025 in podali soglasje Ljudski knjižnici Metlika k Načrtu za izpolnitev pogojev za izvajanje knjižnične javne službe.

V nadaljevanju so obravnavali in sprejeli predlog Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2025. V povezavi s tem so sprejeli tudi Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Metlika za leto 2025.

Točka dnevnega reda je bila tudi obravnava in sprejem Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Metlika, vključno z določanjem višine stroškov za odstranitev in hrambo nepravilno parkiranih ali zapuščenih vozil.

Na seji je bil potrjen Letni program športa za leto 2025, ki bo pomemben za nadaljnji razvoj športnih dejavnosti v občini.

V okviru kadrovskih zadev je bila za novo mandatno obdobje v Svet zavoda Dom starejših občanov Metlika imenovana Andreja Draginc.

Sprejeti sta bili dve premoženjskopravni zadevi, ki se nanašata na upravljanje občinskega premoženja.

Na koncu so se člani sveta seznanili s pobudo, ki sta jo na Vlado Republike Slovenije naslovila državna svetnika Marko Lotrič in Darko Zevnik. Pobuda se nanaša na načrtovanje in izvajanje razvojnih ukrepov, ki krepijo razvojno moč Bele krajine, so še sporočili z občine.

