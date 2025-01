dolenjska

Telovadnica prenovljena, prizidek pa še vedno z napakami

28.1.2025 | 14:30 | L. Markelj

Šmarjeta - OŠ Šmarjeta, ki se je pred letom dni veselila novozgrajenega prizidka in prenovljenih prostorov, je pred novo pridobitvijo – prenovljeno telovadnico. Ob koncu zimskih počitnic, po 24. februarju, bodo šmarješki šolarji, ki imajo zdaj športno vzgojo prilagojeno, že lahko telovadili v težko pričakovanih novih prostorih.

Tako zagotavlja župan Občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar, ki pove, da izbrani izvajalec del, novomeški MR inženiring, hiti z obnovo oz. gradbeno-obrtniškimi deli. Prav z izbiro izvajalca se je žal nepričakovano zapletalo; razpis so zaradi pritožb dvakrat ponovili.

Župan Hribar pove še, da je blizu tudi odpravljanje napak oz. pomanjkljivosti pri novem prizidku šole – tudi zaradi njih je prihajajo do zamakanja ob močnem deževju na spoju med starim delom šole in prizidkom, na stiku strehe garderobe in stopnišča novega dela šole ter v eni izmed učilnic, o čemer smo pred časom poročali.

