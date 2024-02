FOTO: Zgodovinski dogodek za Šmarjeto - prenovljena šola odprta

8.2.2024 | 16:00

Kar peterica je odvezala pentljo ob prevzemu prizidka k prenovljeni osnovni šoli v Šmarjeti.

Tadeja Molan Žinko

S prizidkom šole je konec prostorske stiske, ki je dolgo težila zaposlene in šolarje.

Skeč je nasmejal številno občinstvo.

Šmarjeta - Prav na dan pred kulturnim praznikom so slovesno predali namenu prizidek in prenovljene prostore OŠ Šmarjeta, težko pričakovane naložbe, ki pomeni konec dolgoletne prostorske stiske. Zato gre za zgodovinsko pomemben dogodek – učenci so pridobili boljše prostore za učenje, za delo pa vsi zaposleni.

Trak nove pridobitve so slovesno odvezali šmarješki župan Marjan Hribar, Iztok Žigon, vodja službe za investicije na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, nekdanja ravnateljica šole Nevenka Lahne in nova ravnateljica Tadeja Molan Žinko ter do izvolitve novega vodstva v.d. ravnateljica Lea Povše Škoda.



Konec prostorske stiske!

»Današnji dan je dan za praznovanje in izkazovanje hvaležnosti, saj s ponosom vstopamo v nove svetle prostore prizidka osnovne šole. Pridobili smo tri prostorne specializirane učilnice - za glasbeno vzgojo in gospodinjstvo, ter učilnico za predmetni pouk, ki bo namenjena zlasti angleščini. Pridobili smo avlo z garderobo, atrij, nove pisarniške prostore, veliko jedilnico in nove kletne prostore. Veselimo se in vrata učenosti odpiramo na stežaj,« je v nagovoru povedala Tadeja Molan Žinko, ki je vodenje šmarješkega hrama učenosti prevzela 1. februarja.

Poudarila je, da je vmesno obdobje med gradbenimi deli ter čakanje na uporabno dovoljenje zahtevalo požrtvovalno, odgovorno in skrbno načrtovano delo vseh zaposlenih, ki so ostali brez svojih prostorov, da so učenci imeli vmes kvaliteten pouk. Nekaj časa je za nekaj oddelkov pouk potekal tudi v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi. A vse je izplačalo, veselje je veliko.

Vidno spremenjena in izboljšana je tudi zunanja ureditev pri šolski stavbi. Promet pri šoli je v celoti enosmeren, imajo nova parkirišča in novo avtobusno postajališče, ki je že v uporabi, tako da je dobro poskrbljeno za varnost vseh udeležencev v prometu.

Največja naložba v zgodovini občine

Mag. Marjan Hribar

Da gre z dozidavo in prenovo šole za največjo naložbo v zgodovini šmarješke občine, je dejal župan Marjan Hribar. »Sama investicija v šolo je bila vredna 3 milijone 581 tisoč evrov, z ostalimi stroški pa se bomo približali številki 4 milijone. Občina je za naložbo pridobila milijon 257 tisoč evrov nepovratnih sredstev in brez te podpore države tega projekta ne bi zmogli,« je dejal Hribar.

Iztok Žigon se je veselil s Šmarječani.

Iztok Žigon, vodja službe za investicije na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, je bil ravno tako vesel dokončanja investicije. »Nov prizidek je sodoben, zračen, dovolj svetel in mislim, da bodo otroci imeli krasno uporabniško izkušnjo. Ponosni smo, da smo lahko namenili del sredstev za uspešno dokončanje tega projekta,« je dejal in še povedal, da bo ministrstvo v zadnjih štirih letih sofinanciralo več kot sto šolskih projektov. »Upamo, da bo tudi v naslednjih letih dovolj denarja za pomoč občinam na tem področju,« je povedal Žigon.

Gradnja v Šmarjeti – glavni izvajalec je bilo koprsko podjetje Makro5, imelo pa je tudi podizvajalce – je bila zahtevna, kar se običajno izkaže pri obnovah in dograditvah, nevšečnosti je predstavljalo tudi izdatno deževje. Župan Hribar pove, da se je tudi zaradi odprav raznih nepravilnosti pridobitev uporabnega dovoljenja malce zavlekla – namesto oktobra lani sedaj, »a vztrajali smo, da se vse pomanjkljivosti odpravijo, prej objekta nismo želeli prevzeti.«

Zahvale mnogim

Zahvala dolgoletni ravnateljici Nevenki Lahne (na levi) - sliko sončnice ji je izročila nova ravnateljica Tadeja Molan Žinko.

Klemen Hribar s svojimi harmonikarji

Otvoritveno slovesnost je popestril nastop šolskega pevskega zbora.

Za dobro organizacijo dela med gradnjo je bilo potrebno tudi veliko dobre volje ter izkušen vodja, zato se je Molan Žinkova z darilom zahvalila Nevenki Lahne, dolgoletni ravnateljici OŠ, obenem pa tudi za dolgoletno vodenje šole. Lahnetova je povedala, da je bilo 23 let lepih in da je z veseljem opravljala to delo, zlasti v dobrobit učencev, staršev in vseh zaposlenih. Novi ravnateljici zaželela vse dobro, za odlično sodelovanje se zahvalila tudi občini Šmarješke Toplice.

Nova ravnateljica se je zahvalila še v.d. ravnateljici Lei Povše Škoda, ki je vodenje šole prevzela v vmesnem obdobju iskanja novega vodstva, za požrtovalno delo je bil javne zahvale deležen tudi hišnik Rudi Zajc.

Še načrti pri šoli

S prenovo in dozidavo je torej odpravljena prostorska stiska, ki je dolgo mučila šmarješki hram učenosti. A dela še ni konec.

Kot pove ravnateljica Tadeja Molan Žinko, si želijo, da bi se v prihodnosti uredila še telovadnica, »ki je obnove zelo potrebna, zlasti zamenjava parketa je nujna,« v načrtu pa ureditev zunanjih športnih površin.

Tega se zavedajo tudi na občini Šmarješke Toplice. »Z dograditvijo OŠ smo ustvarili dobre pogoje za delo, kar je prav, saj število prebivalcev v občini narašča. Načrtujemo prenoviti še športno igrišče. Sicer pa je pred nami celovita prenova komunalne infrastrukture v Šmarjeti, pokablitev celotne elektrifikacije, še letos bo zgrajen nov trgovski center, skratka Šmarjeta bo pridobila lepo, moderno podobo, ki si jo zasluži,« pove župan Hribar.

Veselje ob otvoritvi prenovljene šole so pokazali tudi učenci, ki so pripravili prisrčen program: s petjem, skečem itd. Za veselo vzdušje so poskrbeli tudi mladi harmonikarji Klemna Hribarja.

Z znanjem odgovorno v svet je napis, ki krasi vhod v šolo. »Skušajte ga ozavestiti in uresničiti njegov cilj. Učitelji vam bomo pri tem pomagali, vas vodili, usmerjali, a na koncu si bo pot izbral vsak sam in ta bo prava,« je zbranim dejala Tadeja Molan Žinko.

Besedilo in foto: L. Markelj

