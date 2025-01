družabno

S cvičkovo princeso nazdravili pri Jožetu Bovhanu

23.1.2025 | 14:20 | Tekst: Lidija Markelj

Foto: FB

25. cvičkova princesa Blažka Ilovar uživa v svoji vlogi in v vseh obveznostih, saj je tudi sama navdušena vinogradnica, ki ceni vsakega pridelovalca dobre kapljice. Ve, koliko truda in znanja je treba, da lahko v zidanici nekomu ponudi v domačem vinogradu z vso skrbjo pridelan cviček ali katero drugo vino. Blažka, ki se je lani udeleževala mnogih protokolarnih in turističnih dogodkov, se rada druži tudi s sočlani v Društvu vinogradnikov Šmarjeta. Ob koncu lanskega leta so se družili v zidanici Jožeta Bovhana (na fotografiji desno) v Klenoviku. Jože je znan kot izvrsten pridelovalec vin in penin, mnogokrat nagrajen, in zbrano druščino je gostoljubno pogostil. Ob klepetu in veselju je bilo slišati tudi dobre želje za čim boljšo vinsko letino tudi v mladem letu 2025.

‹ nazaj