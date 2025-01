bela krajina

Nove prostore Hiše Sadeži družbe odpirajo februarja

22.1.2025 | 12:20 | Milan Glavonjić

Črnomelj - Ko je vodja črnomaljske Hiše Sadeži družbe Marica Balkovec ob neki priložnosti izrazila željo po širitvi njihove dejavnosti, ki jo v okviru Slovenske filantropije od ustanovitve leta 2014 izvajajo v utesnjenih prostorih Obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj, ji je župan Andrej Kavšek predlagal, naj si ogleda prazno hišo na železniški postaji.

Njihov zaščitni znak sta smeh in dobra volja: z leve Natalija Juvščenko, Silva Plut, Marica Balkovec, Marko Bubnjić, Mojca Ivanušec, Katarina Klevišar. (Foto: M. G.)

»Nemudoma sem odšla tja in takoj vedela: ja, to bo naše. Lokacija je mirna, dostopna, nemoteča in prijazna. Občina nam je dodelila sredstva za obnovo vogala stavbe, ki se je začel rušiti, mi pa smo sredi lanskega poletja zavihali rokave in se z našimi zlatimi prostovoljci, med katerimi so bili tudi nekateri iz azilnega doma v Ljubljani, lotili celovite prenove pritličnih prostorov,« je na opravljeno delo ponosna nadvse prijazna in zgovorna Marica Balkovec.

Kolektiv, 62 neutrudnih prostovoljcev – med njimi je tudi sveža moč, zdravnica Natalija iz Ukrajine – in 160 uporabnikov, ki so vključeni v različne programe, je v novih prostorih od 1. avgusta, uradno odprtje pa napovedujejo v okviru dogodkov, posvečenih občinskemu prazniku, 19. februarja.

»Malce smo neučakani, a nič zato, saj delo pri nas poteka tako, kot da smo pod to streho že nekaj let. V imenu vseh se zahvaljujem naši občini, ki je pokazala veliko razumevanja ob našem vstopu v belokranjski prostor, in seveda tudi vsem, ki so nam odstopili rabljeno pohištvo ali opremo, v prvi vrsti ZIK-u Črnomelj, in Komunali Črnomelj. Lastnega denarja, da bi lahko kar koli uredili, pač nimamo,« je poudarila Marica Balkovec in nas povabila na ogled lično urejenih prostorov, iz katerih izžareva svežina, ki kar vabi k preživljanju uric, če ne celotnega dneva, v njih.

Prostor, v katerem se prepletajo prostovoljstvo, medsebojna pomoč, druženje, učenje ter izmenjava znanj in izkušenj ranljivih skupin – S hrano marsikomu polepšajo dan – Uradno odprtje ob občinskem prazniku

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj