Pes, otrokov zvesti poslušalec

21.1.2025 | 14:00 | M. Ž.

Branje s prijateljem, ki posluša in ne kritizira – Tudi v krajevni knjižnici Dolenjske Toplice – V dolenjski podružnici društva Tačke pomagačke sedem terapevtskih parov in dva pripravniška

Dolenjske Toplice - Branje s psom je pravi užitek, pravijo v krajevni knjižnici Dolenjske Toplice, enoti novomeške Knjižnice Mirana Jarca. Njihov zvesti pasji poslušalec je terapevtski pes Orion, dolgodlaki škotski ovčar, njegova vodnica pa Maja Klobučar. Minuli četrtek so se z njima družili štirje otroci, stari od pet do dvanajst let.

Orion in Maja Klobučar sta pozorno prisluhnila otrokom, ki so prijaznega psa seveda lahko tudi božali. (Foto: M. Ž.)

Maja in Orion sta terapevtski par, člana slovenskega humanitarnega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke, ki deluje že od leta 2007, v dolenjski podružnici društva pa je sicer trenutno dejavnih sedem terapevtskih parov in dva pripravniška.

Bralne urice v knjižnici potekajo v skupini, bralcem želijo izboljšati motivacijo za branje, njihove bralne spretnosti in zanimanje za knjige. Orion s svojo navzočnostjo manjša napetost, lajša morebitne težave in povečuje motivacijo za branje. Je poslušalec, ki ne sodi, pozorno posluša in tudi pohvali, vodnica pa ob pomoči psa otroke usmerja in jim pomaga pri razumevanju besedila. »Ob koncu prebrane knjige otroci iz Orionovega plašča izvlečejo vprašanja, ki se navezujejo na prebrano besedilo. Za vsak pravilen odgovor jih Orion pohvali z laježem, otroci pa mu podarijo priboljšek,« pove Maja.

Knjižničarka Nika Arih je tokrat za branje pripravila knjižico Nekega zimskega dne, otroci pa lahko izberejo tudi svojo. (Foto: M. Ž.)

Vodnica Maja Klobučar in njen Orion sta v topliško knjižnico prejšnji četrtek prišla tretjič. Tačke pomagačke je k sodelovanju povabila knjižničarka Nika Arih, ki je delo društva spoznala med nadomeščanjem na mladinskem oddelku v matični knjižnici v Novem mestu. Takoj se je navdušila in prepoznala, da bi s tem lahko enkrat na mesec obogatili dogajanje tudi pri njih. »Bralne urice s tačkami potekajo v sproščenem vzdušju v prostoru, ki je ločen od preostalih v knjižnici. Z odzivom sem zadovoljna,« je povedala knjižničarka.

Terapevtski par Maja Klobučar in njen Orion (Foto: M. Ž.)

Maja, učiteljica na Osnovni šoli Stopiče, je z dvoletnim Orionom pogosto tudi pri pouku v različnih razredih, sicer pa občasno obiskujeta tudi stanovalce metliškega doma starejših občanov, varovance Dnevnega centra Novo mesto, ki je enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga, in druge. »Z veseljem opravljava to delo, saj so iskreni nasmehi, ki jih dobiva, nekaj neverjetnega,« še doda.

