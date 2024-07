družabno

Nov obraz topliške knjižnice

9.7.2024 | 09:30 | R. Mikec

Foto: Občina Dolenjske Toplice

Mlada, komunikativna in vedno dobro razpoložena Nika Arih je nova knjižničarka v Dolenjskih Toplicah, ki je ob upokojitvi zamenjala priljubljeno dolgoletno knjižničarko Zvonko Peterlin. 25-letna Nika je vesela vsakega, ki ga v knjižnico zvabi želja po branju. Komaj čaka tudi na poletne ustvarjalne delavnice in dogodke na prostem, vesela pa je tudi obiska majhnih knjižnih moljev, ki pridejo po svojo bralno avanturo, kot odraslih bralcev, ki jih čakajo skrbno pripravljeni poletni bralni paketi. Po izobrazbi je diplomirana bibliotekarka in informatičarka. Mirnčanka in nekdanja profesionalna badmintonistka, celo bronasta z evropskega mladinskega prvenstva, zdaj živi v Beli krajini, ob delu v knjižnici pa končuje magistrsko nalogo na temo lažnih novic med mladimi. Rekreativno ji je šport še vedno blizu, zelo rada pa tudi piše, riše, slika ali kako drugače ustvarja, poje, igra kitaro in veliko bere. Najljubši so ji družbeni romani z bivanjsko tematiko ali pa strokovna gradiva o psihologiji in človeškem telesu. Ima tudi svojega najljubšega pisatelja – to je švedski avtor Fredrik Backman, njena najljubša knjiga pa je Modrost starega učitelja, ki jo je spisal Mitch Albom.

‹ nazaj