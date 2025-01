novice

Kadrovska kriza v šolstvu: bo prihodnje leto v razredih sploh dovolj učiteljev?

21.1.2025 | 10:00 | M. K.

Pomanjkanje učiteljev postaja vse hujše, ravnatelji opozarjajo na alarmantno stanje, šolniki pa bežijo v druge poklice. Februarja bodo potekali vpisi v osnovne šole, a vse bolj pereče vprašanje ostaja: kdo bo učil prihodnje generacije, se sprašuje Petra Znoj na Svet 24.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL; D. S.)

Slovenske šole se že nekaj časa spopadajo s pomanjkanjem učiteljev, še posebej naravoslovnih predmetov, razrednega pouka in specialnih pedagogov. Kot so že jeseni opozarjali v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), je stanje vse bolj nevzdržno – ravnatelji so si dobesedno »kradli« učitelje, številni predavatelji pa so bili brez ustrezne pedagoške izobrazbe, saj so šole in ravnatelji stremeli le k temu, da bi pouk sploh lahko izvajali. Kdo ga uči in na kakšen način, je postalo skoraj da nepomembno.

O tem smo večkrat pisali tudi v Dolenjskem listu, npr. o stanju na OŠ Otočec, na škocjanski šoli, pa da so nasploh najbolj iskani matematiki in fiziki ...

Zakaj mladi ne izberejo učiteljskega poklica, se sprašujejo in iščejo odgovore na Svet24. Omenjajo nizke plače, visoke delovne obremenitve in administrativne ovire. Začetna plača učitelja naj bi bila okrog 1.100 evrov neto – precej manj kot v nekaterih drugih panogah. Matematiki, fiziki in informatiki raje izberejo delo v gospodarstvu, kjer lahko zaslužijo več kot trikrat toliko.

Težava ni le v plačah, temveč tudi v delovnih pogojih. Učitelji se pogosto pritožujejo nad vse večjo administracijo, ki jim krade dragoceni čas, ki bi ga lahko posvetili pouku. Ob tem pa se soočajo tudi z vedenjskimi težavami učencev in naraščajočim pritiskom staršev.

Kaj pomeni pomanjkanje učiteljev za otroke? In kakšne rešitve ponuja ministrstvo? O tem podrobneje na Svet 24.

