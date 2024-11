Še vedno brez učitelja tehnike

dolenjska

29.11.2024 | 16:00 | M. Žnidaršič

Otočec - Na Osnovni šoli Otočec se s pomakanjem učiteljev srečujejo že nekaj let. To rešujejo na različne načine – s prerazporeditvami, z zaposlitvami v deležu, zaposlovanju mladih učiteljev, ki še nimajo magisterija in strokovnega izpita … Kot poudari ravnatelj Matej Šiško, si šola prizadeva zapolniti delovna mesta z objavljanjem razpisov na strani Zavoda za zaposlovanje, pri iskanju aktivno sodelujejo tudi zaposleni, povezujejo pa se tudi z okoliškimi šolami.

Ravnatelj Osnovne šole Otočec Matej Šiško (Foto: M. Ž.)

»Pomanjkanje učiteljev na šoli se kaže predvsem v večji obremenjenosti obstoječega kadra, ki pokriva dodatne ure in prevzema števila nadomeščanja. Povečan obseg dela pa vodi v utrujenost in izgorelost, učitelji imamo manj časa za pripravo kakovostnih ur in prevzemajo predmete, ki niso njihova glavna specializacija,« pove ravnatelj.

Še vedno nimajo učitelja oz. učiteljice tehnike, ki jo že drugo leto zapored poučuje učitelj športa, ki, kot pravi ravnatelj, to rad poučuje, a vendar to ni njegova stroka. Nimajo tudi ustreznega učitelja fizike, ki jo poučuje inženirka. Manjka jim še ustrezen učitelj naravoslovja, to trenutno rešujeta učiteljici biologije in kemije, v prihodnjem koledarskem letu pa se bosta upokojila še dva učitelja na razredni stopnji.

Ob tem izpostavi tudi problematiko s tehničnim kadrom, saj v primeru daljših bolniških odsotnosti težko dobijo čistilko, kuharico oz. kuharja ali hišnika.

