dolenjska

Najbolj iskani matematiki in fiziki

2.9.2024 | 12:00 | Rok Nose

Novo mesto - Novo šolsko leto je tu, ponekod pa so še tik pred zdajci iskali učitelje za poučevanje določenih predmetov. V osnovnih šolah primanjkuje predvsem učiteljev naravoslovnih predmetov. Ravnatelje skrbi, da se v zadnjih letih na razpise nihče ne prijavi. Med poletnimi počitnicami so se tako na vse pretege trudili dobiti kader.

Simbolna slika (Foto: arhiv; Fotosi)

Ravnateljica Osnovne šole Dolenjske Toplice Andreja Koščak pravi, da so objavili že štiri razpise za učitelja razrednega pouka za določen čas enega leta, a niso prejeli niti ene prijave. Poleti so iskali tudi učitelja za matematiko, fiziko, glasbo, zgodovino, nemščino in podaljšano bivanje; k sreči so jih dobili.

Ali jih pestijo težave s pomanjkanjem učiteljev, smo povprašali tudi ravnateljico Osnovne šole Bršljin Natalijo Globevnik. Ta zatrjuje, da pred začetkom novega šolskega leta na srečo nimajo takšnih kadrovskih stisk kot drugje. »Tudi s prerazporejanjem lastnega kadra nam je to uspelo. Danes ravnatelji skoraj čaramo, da 1. septembra zagotovimo karseda nemoten učni proces.«

Na Osnovni šoli Metlika se ne bi branili še kakšnega učitelja matematike. Trenutno jih imajo ravno dovolj, a če kdo zboli ali odide, se lahko hitro znajdejo v težavah.

Na manjših šolah, kot je Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece, ki jo bo z novim šolskim letom obiskovalo 63 učencev, še težje pridejo do učiteljev. Ravnateljica Nuška Ogorevc razloži, da pri njih poteka kombiniran pouk, razrede združujejo, kar je za učitelje dodaten izziv. Ne poučujejo samo enega predmeta, ampak še kakšnega drugega. Tudi to je razlog, da nekateri odidejo v večje šole, na katerih učijo samo en predmet oz. en razred.

Z novim šolskim letom v ospredju stare težave, šole najbolj pesti pomanjkanje učiteljev – Zelo težko je dobiti tudi učitelja za naravoslovne predmete – Mladi raje poiščejo službo drugje – V naslednjih letih val upokojitev učiteljev

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj