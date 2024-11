dolenjska

Matematiko rešila študentka

26.11.2024 | 14:00 | L. Markelj

Škocjan - S pomanjkanjem učiteljev se že dlje časa srečujejo tudi v OŠ Frana Metelka Škocjan, ki jo zdaj obiskuje 376 učencev, zaposlenih pa imajo 52 strokovnih delavcev.

Janja Lesjak (Foto: L. M.)

Kot pove ravnateljica Janja Lesjak, so v letošnjem šolskem letu z veliko truda zapolnili potreben učiteljski kolektiv. Največje pomanjkanje kadra opažajo pri naravoslovnih predmetih.

»Ob začetku šolskega leta smo imeli največ težav pri iskanju ustreznih učiteljev za poučevanje matematike, kemije in tehnike. Težave so nastopile zaradi upokojitve učiteljice matematike in tehnike ter zaradi menjave službe učiteljice kemije in naravoslovja. Kljub večkratnim poizkusom zapolnitve teh mest z javnimi razpisi nismo bili uspešni. Pomoč smo iskali tudi v okviru mreže lokalnih šol, vendar smo se vse šole srečevale s podobnimi težavami,« pripoveduje ravnateljica, ki izpostavi matematiko.

Na šoli sicer imajo dva matematika, ki poučujeta še fiziko in računalništvo, eden izmed učiteljev pokriva tudi delovno mesto računalnikarja organizatorja informacijskih dejavnosti. A potrebovali so še tretjega matematika, in ker na razpisih ni bilo prijav, se je ravnateljica spomnila Nike Novak, študentke pedagoške fakultete, ki je bila pri njih na praksi.

Na OŠ Frana Metelka Škocjan matematiko začasno poučuje študentka biologije in gospodinjstva – Ravnateljica ne ve, kako bodo zagate reševali v prihodnje – Ministrstvo brez nasvetov

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj