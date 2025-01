dolenjska

Zapora ceste podaljšana

18.1.2025 | 12:00 | M. Žnidaršič

Poljane pri Mirni Peči - Na Poljanah pri Mirni Peči Direkcija za infrastrukturo od septembra lani gradi krožišče, ki bo omogočalo varno vključevanje in prehod čez nekdanjo hitro cesto H1. Sprva je bila popolna zapora nekdanje H1, ki je za ves čas gradnje potrebna zaradi zahtevnosti del in velikega števila novih objektov, predvidena do sredine decembra, a so jo skladno z izdanim dovoljenjem podaljšali so 31. marca letos, so povedali na direkciji.

Krožišče in prenova regionalne ceste na Poljanah pri Mirni Peči že dobivata prave obrise. (Foto: M. Ž.)

Na vprašanje Dolenjskega lista, zakaj se je gradnja podaljšala, so pojasnili, da je bilo ob začetku del na območju oporne konstrukcije OK-4 ugotovljeno, da je dejanska sestava terena drugačna, kot je bilo predvideno v geomehanskem poročilu projektne dokumentacije, zato je bil izkop z miniranjem bistveno zahtevnejši in daljši, v sredini decembra lani se je zaprla tudi asfaltna baza, ki bo zaprta predvidoma do konca februarja.

Na Poljanah pri Mirni Peči, kjer gradijo težko pričakovano krožišče, podaljšali popolno zaporo nekdanje H1 do 31. marca – Večina gradbenih del končana – Projekt, vreden 2,24 milijona evrov

