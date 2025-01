kronika

Vozil s skoraj tremi promili; vse narobe tudi pri mladoletniku za volanom

17.1.2025 | 12:00 | M. K.

Trebanjski policisti so med kontrolo prometa v Šentrupertu včeraj okoli 12. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da gre za 49-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na neregistriranem in tehnično nepopolnem vozilu pa je imel nameščeni različni registrski tablici. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 1,28 miligrama alkohola (2,7 g/kg). Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih, Zakona o motornih vozilih in Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 3.700 evrov, pojasnjujejo na PU Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv; R. B.)

Za volanom mladoletnik

Prav tako zaradi nezanesljive vožnje so nekaj pred 14. uro voznika osebnega avtomobila pri naselju Ravnace ustavili tudi metliški policisti. Za volanom Honde accord je bil mladoletnik, ki seveda nima vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem je bila nameščena ponarejena registrska tablica. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zoper mladoletnika bodo podali tudi kazensko ovadbo zaradi ponarejanja listin.

Vlom

Na Ulici Marjana Kozine v Novem mestu je med 15. 1. in 16. 1. nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Loče, Obrežje, Jereslavec, Nova vas pri Mokricah, Kapele) včeraj prijeli štiri državljane Afganistana, tri iz Bangladeša, po dva državljana Indije, Sirije, Kitajske in Alžirije in po enega državljana Pakistana, Egipta, Maroka, Irana in Konga.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 47. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 147 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila trem, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi treh kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj goljufij, vloma in tatvin ter posredovali zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj