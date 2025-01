gospodarstvo

Pred Svetovnim kongresom podjetnikov v Sloveniji

17.1.2025 | 09:00 | M. K.

Celje - Peti Svetovni kongres podjetnikov bo med 15. in 18. oktobrom po Severni Makedoniji, Hrvaški in Črni Gori letos gostila Slovenija, glavni poudarek pa bo tudi tokrat Vloga podjetništva v globalnem razvoju. Pričakujejo več kot 600 sodelujočih iz 18 držav, udeležili pa se ga bodo tudi predstavniki nekaterih naših občin - Novega mesta, Brežic in Mirne.

Sestanek v Celju (Foto: Lapego)

Prvi Svetovni kongres podjetnikov (SKP) je Mednarodni ekonomski forum (M. E. F.) Perspektive organiziral v Zagrebu leta 2018. Na SKP udeleženci med drugim predstavljajo posebne pobude, organizatorji pa nagradijo izstopajoče dosežke podjetij, posameznikov, organizacij in lokalnih skupnosti.

Za ustvarjanje dobrega okolja za razvoj podjetništva v srednji in jugovzhodni Evropi so mednarodno nagrado in priznanje GLOBALLOCAL na dosedanjih štirih SKP med drugim prejele tudi slovenske mestne občine Celje, Maribor in Novo mesto ter občine Ajdovščina, Brežice, Domžale, Izola, Lendava, Ljutomer, Mirna, Rogaška Slatina in Žalec. Predstavniki večine so se včeraj zbrali na delovnem sestanku v Celju, na katerem so skupaj z organizatorji govorili o letošnjem, že petem SKP, ki se bo z uvodnim dnem začel v Ljubljani.

Svetovni kongres podjetnikov združuje aktivne, inventivne strokovnjake, predane ustvarjanju novih vrednot, poglabljanju ekonomskih in vseh drugih oblik povezovanja, usmerjene v splošno blaginjo ter varno prihodnost v svobodi. Slovenska podjetnica in članica M.E.F. Perspektive Tanja Skaza: »Več kot se podjetniki in podjetnice podpiramo in sodelujemo, boljšo klimo ustvarjamo v družbi in gradimo lepše medsebojne odnose. Na takšnih srečanjih slišimo veliko dobrih praks in se razvijejo zelo lepa poznanstva, ki kmalu obrodijo uspešna sodelovanja.«

Predsednik Upravnega odbora M.E.F. PERSPEKTIVE in glavni tajnik SKP Vinko Ćuro: »Naša misija je širši javnosti sporočiti, da je podjetništvo gonilna sila razvoja lokalnih skupnosti in države, ki pa mora na drugi strani zagotavljati podporno okolje za vzpostavitev odličnih pogojev za razvoj podjetništva, prepoznati in nagraditi inovacije in zagotoviti možnosti za nenehno izobraževanje, s čimer je zagotovljen prenos znanja med generacijami in podjetniki.«

