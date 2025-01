šport

Vse bolj opozarjajo nase

16.1.2025 | 17:50 | Rok Nose

Nogometaši Trebnjega v MNZ Ljubljana po jesenskem delu na drugem mestu – Velik poudarek vzgoji mladih nogometašev – Ne skrivajo ambicij po tretji ligi – Novo igrišče z umetno travo

Trebnje - Rokomet je v Trebnjem šport številka ena, vse bolj pa v ospredje stopa tudi nogomet. Članska ekipa trebanjskega kluba, ki tekmuje v MNZ Ljubljana oz. četrti nogometni ligi, je jesenski del prvenstva končalo na drugem mestu, le točko je zaostala za IB 1975 Ljubljana, nekdanjim Interblockom. Trebanjci optimistično zrejo v pomlad in ne skrivajo ambicij po tretji ligi. Veseli jih, da bodo domače tekme končno lahko igrali pred domačimi navijači.

Članska ekipa NK Trebnje (Foto: Samo Kobal)

Zgodbo nogometnega kluba Trebnje so začeli pisati pred petnajstimi leti. »Trebnje je bilo takrat verjetno največje mesto v Sloveniji brez nogometnega kluba. Razmišljali smo, da moramo izkoristiti njegov razvojni potencial, ideja o ustanovitvi nogometnega kluba pa je kmalu padla na plodna tla. Na neki način smo šli z glavo skozi zid, saj za razvoj nogometa v Trebnjem nismo imeli prav ničesar, ne igrišča ne trenerjev, a to nas ni ustavilo,« pripoveduje predsednik NK Trebnje Dejan Smuk, ki je bil tudi pobudnik in soustanovitelj kluba.

Z družino Okorn, ki jim je stopila naproti, so se dogovorili za uporabo njihovega igrišča na Blatu, kjer so odigrali prve uradne tekme nižjih selekcij, ki so kasneje žogo brcale tudi na igrišču družine Kek s Pluske. V klubu so se zavedali, da morajo čim prej najti lokacijo, kjer bi lahko uredili svoje igrišče. Po besedah Smuka mu je v oko padlo opuščeno območje nekdanje deponije na Cvibljah, ki je bilo v upravljanju Komunale Trebnje. »Po nekaj razgovorih sva z direktorjem Stankom Tomšičem hitro prišla do dogovora, komunala nam je dala soglasje, da na odlagališču uredimo površino za trening nogometa pod pogojem, da monitoring, ki ga morajo izvajati po pogodbi z Arsom, ne bo ogrožen,« pripoveduje Smuk.

Kar nekaj udarniških akcij je bilo potrebnih, da so ob pomoči staršev otrok in še nekaterih drugih naredili igrišče na Cvibljah ter ob koncu leta 2013 tudi zasejali travo. Danes v klubu v devetih selekcijah vadi 216 mladih nogometašev, za njihov nogometni razvoj pa skrbi 13 trenerjev z licencami Nogometne zveze Slovenije, še okoli 100 otrok pa je vključenih v malo šolo nogometaši in nogometni krožek na šoli.

»Velik poudarek dajemo vzgoji mladih nogometašev, zavedamo pa se tudi, kako pomembna je v vsakem klubu članska ekipa, ki pri nas tekmuje peto sezono. Vodi jo izkušeni trener Andrej Kastrevc. Že pred sezono smo vedeli, da se lahko nadejamo dobrih rezultatov. Fantje že nekaj časa igrajo skupaj in se med seboj dobro razumejo. Polovica jih prihaja iz Trebnjega, preostali iz okoliških krajev. Vsi so amaterji, saj dopoldne delajo ali hodijo v šolo. Dobivamo klice številnih igralcev iz bližnjih dolenjskih klubov, da bi se nam radi pridružili, kar je po mojem mnenju še ena potrditev, da smo na pravi poti. Trebnje vse bolj opozarja nase na nogometnem zemljevidu,« zatrjuje Smuk, ki upa, da bodo Trebnje mogoče že naslednjo sezono tretjeligaš. »Verjamem, da smo finančno in organizacijsko sposobni tekmovati v višjem rangu tekmovanja. Predvsem pa se bomo še naprej prizadevali, da bodo temelje moštva sestavljali domači nogometaši. Imamo zelo obetavno selekcijo U17, kar nekaj jih bo čez nekaj let verjetno nosilcev članske ekipe. To je za nas največje zadovoljstvo,« še dodaja.

V klubu računajo, da bodo spomladi tekme že lahko igrali doma na novi umetni travi. Pred tem je bilo na Cvibljah igrišče z naravno travo, ki pa je bilo že precej dotrajano, prav tako ni bilo ustreznega odvodnjavanja vode. V času deževja ali slabšega vremena tam niso mogli trenirati, zato so najemali igrišča na Mirni, v Novem mestu ali Ivančni Gorici. Člani so tako le eno domačo tekmo letos igrali pred domačimi navijači. Zdaj se jim ne bo treba več seliti, po besedah Smuka pa jim bo igrišče z umetno travo omogočalo treniranje in igranje tekem vse dni v letu ne glede na vreme.

Naložba je ocenjena na pol milijona evrov. Občina Trebnje je 100.000 evrov pridobila na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, 75.000 evrov bo prispevala Fundacija za šport, 35.000 Nogometna zveza Slovenije, preostalo bodo pokrili sami.

‹ nazaj