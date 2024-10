dolenjska

Polmilijonska naložba v Športnem parku Cviblje

8.10.2024 | 08:15 | M. K.

Trebnje - Županja Mateja Povhe in direktor podjetja FS Group d.o.o. Miloš Junkar sta te dni podpisala gradbeno pogodbo za ureditev nogometnega igrišča z umetno travo v športnem parku Cviblje. Skupna pogodbena vrednost projekta znaša slabih 500.000 evrov.

Foto: Občina Trebnje

Projekt je rezultat uspešne prijave na Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024 v višini 100.000 evrov, ki ga izvaja Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Poleg tega projekt sofinancirata tudi Nogometna zveza Slovenije v višini 35.000 evrov in Fundacija za šport v višini 75.000 evrov.

Občina Trebnje si, kot so zapisali na občinski spletni strani, z izvedbo tega projekta prizadeva omogočiti kakovostnejše pogoje za treniranje in izvedbo športnih aktivnosti v regiji: ''Nova umetna trava bo pripomogla k povečanju zmogljivosti igrišča in izboljšanju varnosti ter trajnosti športne površine.''

