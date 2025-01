posavje

FOTO: Dan slovenskega vojaškega letalstva

14.1.2025 | 15:00 | M. L.

Cerklje ob Krki - V Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki so danes s slovesnim postrojem 15. brugade vojaškega letalstva in zračne obrambe praznovali dan slovenskega vojaškega letalstva, s katerim se spominjajo prvega bojnega poleta pilotov ljubljanske letalske stotnije 12. januarja 1919.

S slovesnim postrojem pripadnikov 15. brugade vojaškega letalstva in zračne obrambeso danes počastili dan slovenskega vojaškega letalstva.

Na slovesnosti, ki so se je udeležili med drugimi državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damir Črnčec, poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Boštjan Močnik, župani nekaterih posavskih občin in predstavniki veteranskih organizacij, je zbrane nagovoril poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe polkovnik Janez Gaube.

Poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe polkovnik Janez Gaube

Kot je rekel, dan slovenskega vojaškega letalstva letos prvič praznujejo kot brigada, potem ko se je 9. maja lani polk preoblikoval v brigado in pod svoje okrilje sprejel novo nastalo enoto, 9. bataljon zračne obrambe.

V civilni službi

Poudaril je tudi vključenost slovenskega vojaškega letalstva v civilne službe, kjer že preko 30 let deluje v sistemu zaščite in reševanja. »V letu 2024 smo za potrebe reševanj v gorah, nujnih medicinskih prevozov in gašenje požarov poleteli na pomoč 682-krat, od tega smo 82-krat posredovali pri reševanju v gorah in 565-krat poskrbeli za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, ter 12 dni sodelovali pri gašenju požarov doma in 11 dni v tujini. Pri tem smo prepeljali 665 poškodovanih ali obolelih oseb, na pogorišče odvrgli 998.520 litrov vode in skupaj naleteli 830 ur. Iz naštetih številk lahko vidimo, da poletimo na pomoč v poprečju dvakrat na dan. Letos mineva deset let od podpisa sporazuma o sodelovanju z Zavodom Slovenija Transplant, za katerega smo od leta 2015 do danes zagotovili letalski in helikopterski prevoz 111-krat. Lani smo po darovane organe poleteli dvanajstkrat,« je povedal polkovnik Gaube.

Kot je dejal, se slovensko vojaško letalstvo in zračna obramba razvijata kadrovsko in z opremljenostjo in širita nabor svojih nalog. Ob koncu lanskega leta je na letališču v Cerkljah ob Krki pristalo drugo letalo Spartan C27J. Na letališču so med drugim prenovili glavno vzletno-pristajalno stezo in več letaliških ploščadi. V naslednjih dneh bodo prevzeli najsodobnejše simulatorje za usposabljanje in urjenje letalskih posadk.

Kot je dejal, je med mladini že več zanimanja za delo v vojaškem letalstvu. »Trenutno na letališču Cerklje ob Krki opravlja obvezno prakso 9 dijakov, v različnih fazah izobraževanja se trenutno šola 43 kandidatov za bodoče pilote in 26 kandidatov letalske tehnike. Ob tej priložnosti vse zainteresirane vabim, da se nam pridružijo in skupaj z nami pišejo zgodbo slovenskega vojaškega letalstva«, je rekel poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe,« je poudaril polkovnik Gaube.

Kot slavnostni govornik je slovesni postroj pozdravil poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Boštjan Močnik.

Trije novi piloti

Danes je vojaško letalstvo uradno pridobilo tri operativne pilote. Potem ko so uspešno končali usposabljanje v Letalski šoli Slovenske vojske in bodo prevzeli naloge v njenih operativnih letalskih enotah, so jim danes polkovnik Gaube v spremstvu brigadirja Močnika izročil znake, letalska krilca.

Priznanja

Na prireditvi so prejeli priznanja 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe revija Slovenska vojska, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krško, Kontrola zračnega prometa Republike Hrvaške, Mirjana Bauer iz Uprave za obrambo Novo mesto in Smiljan Kramberger z letališča Edvarda Rusjana Maribor.

Podelili so priznanja 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe.

Na praznovanju, ki ga je v uradnem delu povezovala Nataša Klobčaver, je nastopil kvintet Orkestra Slovenske vojske.

