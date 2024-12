posavje

FOTO&VIDEO: Slovenska vojska dobila drugega Spartana

18.12.2024 | 11:30 | M. K.

Foto: Bruno Toič/MORS

Cerklje ob Krki - Drugo transportno letalo spartan C-27J Edvard Rusjan je včeraj pristalo v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki. Minister za obrambo Borut Sajovic je v izjavi za medije poudaril, da ima letalo pomembno vlogo za prevoz pripadnikov Slovenske vojske, pa tudi izjemno vlogo pri zaščiti in reševanju, denimo ob potencialnih požarih.

Slavnostni govornik ob prihodu drugega letala C-27J Spartan v Slovenijo minister za obrambo mag. Borut Sajovic

"S tako pridobitvijo, kot je drugo letalo, smo bistveno bolj samostojni, nismo odvisni od tujih sil pri prevozih materiala in moštva. Tudi pri dvonamenski civilni rabi lahko številne stvari postorimo sami," je dejal minister za obrambo Borut Sajovic.

Poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe polkovnik Janez Gaube je v govoru poudaril, da se bodo s prihodom drugega letala zmogljivosti in spekter nalog vojaškega letalstva in zračne obrambe bistveno povečale. Uporabljali ga bodo tudi za prevoz tovora in opreme, vozil, odmetavanje tovora in padalcev, gašenje, medicinske prevoze in evakuacijo državljanov.

Poudaril je, da se s prihodom novega letala poklanjajo tudi pionirju slovenskega letalstva Edvardu Rusjanu, po katerem se letalo imenuje.

Gaube je še dejal, da je vojaško letalstvo pomemben del oboroženih sil držav po vsem svetu. Gre za eno od ključnih komponent sodobnih vojsk, ki omogoča izvajanje različnih letalskih operacij v podporo miru, vključno z nalogami v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. "Ponosni smo na vsako letalo, ki nosi slovenske barve in na vsakega posameznika, ki se zavezuje k varnosti naše domovine," je poudaril Gaube.

Letalo, ki je pristalo včeraj, je drugo letalo spartan, ki ju je naročila slovenska vlada. Izvedbeni sporazum za prvo letalo je bil podpisan novembra 2021, dve leti pozneje pa so podpisali sporazum, ki je bila podlaga za naročilo drugega letala. "Za ohranjanje neprekinjene plovnosti je nujno, da ima Slovenska vojska vsaj dve letali, saj bo tako lahko zagotavlja vzdržljivost sil pri opravljanju vojaških nalog ali nalog humanitarnega značaja," so zapisali v sporočilu za javnost na ministrstvu za obrambo.

Skupni stroški nakupa dveh taktičnih transportnih letal C-27J znašajo 128.911.575 evrov brez DDV. Kot so dodali na ministrstvu, sta za letali naročeni modul za prevoz potnikov in modul za gašenje požarov, pridobili pa jih bodo predvidoma v drugi polovici naslednjega leta.

Za obe letali bodo zagotovili ustrezne kapacitete za hangariranje, so še zapisali. Za eno letalo bodo januarja na ploščadi v Cerkljah ob Krki postavili šotorski hangar, za drugo letalo pa razvijajo napihljivi večnamenski objekt za hangariranje zračnih plovil Hangarair. Obe rešitvi sta začasni, saj je v pripravi investicijska dokumentacija za zagotovitev dolgoročne rešitve za hangariranje in vzdrževanje obeh letal v lahki gradbeni konstrukciji na prostoru ob gasilskem objektu v vojašnici.

