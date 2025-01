šport

Zmaga za ŠD SU, poraz za Krko

13.1.2025 | 08:00 | M. K.

Novo mesto - V prvem krogu drugega dela prve slovenske namiznoteniške lige so konec tedna igralci ŠD SU premagali NTD Kajuh Slovan s 4:0.

Foto: FB ŠD SU

Enak rezultat je bil tudi na dvoboju Krke z Murexinom Puconci, a v korist slednjega. Ekipa Murexina, ki je letos med najresnejšimi kandidati za osvojitev prvega mesta, je v domači dvorani potrdila dobro formo in vrsto NTK Krka v dobri uri premagala brez izgubljenega dvoboja.

Rezultati tekme: Zelko/Pelcar : Šmaljcelj/Pintar 3:0, Pelcar : Pintar 3:0, Zafoštnik : Šmaljcelj 3:1 in Zelko : Murn 3:0.

Aljaž Šmaljcelj: "Žal je bilo jasno videti, da je na sporedu dvoboj med ekipama na vrhu in bolj proti dnu lestvice. Sicer rezultati kažejo na gladko zmago domačih, tekma pa je domačim gledalcem vendarle ponudila dokaj izenačen obračun. To naši vrsti daje upanje in samozavest, da bo ta del sezone bolj uspešen od prvega. Sedaj nas čaka 14 dni odmora, ki ga bomo izkoristili za nadaljnje treninge."

Igralci Krke; od leve proti desni: Murn, Pintar, Šmaljcelj in Jelovčnik (Foto: NTK Krka)

