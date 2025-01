gospodarstvo

Februarja izredna skupščina Kostaka

9.1.2025 | 18:20 | STA

Krško - Uprava komunalno-gradbene družbe Kostak je na zahtevo delničarja družbe Mestne občine Krško za 20. februarja sklicala izredno skupščino družbe. Na njej bo uprava predstavila dejstva in dejansko stanje glede ravnanja za odpadki v Spodnjem Starem Gradu, izhaja iz sklica skupščine, danes objavljenega na spletni strani Ajpesa. Na tem odlagališču je prišlo do domnevno nezakonitega zakopavanja odpadkov. V družbi Kostak so zanikali, da bi to počeli oni, okoljska inšpekcija pa je naročila podpovršinski pregled odlagališča.

Krški župan Janez Kerin in prvi mož Kostaka Miljenko Muha (Foto: arhiv DL; D. S.)

