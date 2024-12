posavje

Preobrat v Kostaku: Pod zemljo so odpadki, a ne vedo, kdo jih je zakopal

11.12.2024 | 12:30 | R. T.

V komunalnem podjetju Kostak so včeraj znova zanikali, da bi v bližini novega centra za ravnanje z odpadki nezakonito zakopavali odpadke. Pozneje so sicer priznali, da so pod zemljo res odpadki.

Foto: Sašo Švigelj

O sumih, da je krško komunalno podjetje Kostak na območju, ki je del vodonosnika podtalnice na Krško-Brežiškem polju, zakopalo večjo količino bolnišničnih in drugih odpadkov, je obsežno poročal portal necenzurirano.si. V podjetju so to zanikali, a so na portalu pozneje objavili nove dokaze, ki so nekatere navedbe podjetja postavile pod vprašaj. Zadevo preiskuje tudi policija.

Očitke o nezakonitem zakopavanju odpadkov je včeraj znova zavrnil predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha, ki je dejal tudi, da podjetje še ni bilo obveščeno o policijski preiskavi. Poudaril je, da pa bodo v preiskavi vsekakor sodelovali. Obenem so v podjetju nekoliko obrnili ploščo. Kot poroča portal necenzurirano.si, so ob zanikanju krivde potrdili, da so bili pod zemljo resnično odpadki, a da jim ni znano, kdo in kdaj jih je tam odložil.

Več o tem, kje je v njihovih včerajšnjih pojasnilih mogoče najti luknje, danes poročajo na portalu necenzurirano.si.

