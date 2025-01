kronika

FOTO: Ponoči gasili avto; z dvema promiloma vijugal po Seidlovi

9.1.2025 | 10:30 | M. K.

Ponoči malo po pol polnoči so krški poklicni gasilci prejeli obvestilo o požaru osebnega vozila pri naselju Kerinov Grm. Avto so pogasili ob prisotnosti policije, poročajo na svoji spletni strani.

Sinoči v Kerinovem Grmu - več fotografij spodaj v fotogaleriji (Foto: PGE Krško)

Kršitelja z 1,9 promila alkohola izločili iz prometa

Nekaj po 21. uri so policiste obvestili o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila Nissan qashqai, ki je vozil po Seidlovi cesti v Novem mestu, vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu ter prevozil rdečo luč na semaforju pri delovni zapori, pa danes sporočajo s PU Novo mesto. Policisti PP Novo mesto so ga so izsledili in ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali, ki jih sprva ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. Med postopkom so zaradi kršitev javnega reda in miru zoper 38-letnega kršitelja uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Zaradi očitnih znakov vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,93 miligrama alkohola (1,9 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O številnih kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o varstvu javnega reda in miru za omenjene kršitve določajo globo v višini 2.784 evrov. Vozniku motornega vozila se zaradi kršitev izreče tudi 31 kazenskih točk, še pojasnjujejo na PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

V Odrgi na območju Trebnjega je včeraj nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 30. 12. in 8. 1. je na območju Šutne neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel dve motorni žagi znamke Stihl.

Na parkirnem prostoru v Dolenjskih Toplicah je včeraj med 14. in 19.30 uro nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil prenosni računalnik.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Nova vas pri Mokricah) včeraj prijeli devet državljanov Indije, šest Bangladeša, štiri Maroka, tri iz Nepala in po enega državljana Alžirije, Afganistana, Pakistana in Egipta.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 72. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 210 klicev. Obravnavali so 15 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Brežiški policisti so zaščitili žrtev nasilja v družini in 46-letnemu nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

