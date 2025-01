dolenjska

Zdaj gre zares

8.1.2025 | 14:30 | M. Ž.

Mirna Peč - O dograditvi osrednje mirnopeške čistilne naprave se govori že več let. Zdaj so tik pred tem, da se bo to tudi zgodilo. Občina Mirna Peč je v začetku decembra namreč prejela odločbo Ministrstvo za naravne vire in prostor o sofinanciranju naložbe v višini malo manj kot 904.000 evrov. Gre za denar iz programa za okrevanje in odpornost, občina pa je vlogo oddala že januarja leta 2022. Celotna naložba je ocenjena na skoraj dva milijona evrov.

Čistilna naprava Mirna Peč ob reki Temenici je najstarejša v občini, sicer imajo poleg nje še čistilni napravi na Šrangi in v Gorenjem Globodolu, ki je namenjena za vse tri vasi globodolske doline. (Foto: M. Ž.)

Pogodbo bodo po besedah direktorice občinske uprave Sonje Klemenc Križan z ministrstvom podpisali prihodnji mesec, januarja pa bodo objavili razpis za izvajalca del. »Čeprav je rok za zaključek del po odločbi konec junija leta 2026, moramo zaradi potreb že obstoječih in novih podjetij v industrijski coni Dolenja vas čistilno napravo dograditi prihodnje leto,« pove direktorica. Njena zmogljivost je trenutno tisoč populacijskih enot (PE), povečali pa jo bodo na 1.990 PE. Tehnologija čiščenja ostaja biološka, ki se je izkazala kot dolgoročno najprimernejša.

Občina Mirna Peč dobila odločbo o sofinanciranju iz sredstev za okrevanje in odpornost – Januarja razpis za izbor izvajalca

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj