posavje

Žiga je bil prvi v Brežicah

3.1.2025 | 19:10 | M. L.

Žiga v varnem naročju mamice Mateje Komerički v porodnišnici v Brežicah. (Foto: Andreja Žertuš)

Brežice - V porodnišnici v Brežicah se je prvi v novem letu rodil Žiga. Mateja Komerički, ki je doma iz Dobove in živi v Rogaški Slatini, ga je rodila 1. januarja pet minut čez polnoč, potem ko jo je mož Leon pripeljal v porodnišnico dan prej. Fantek je bil ob rojstvu težak 3.500 gramov in velik 54 centimetrov. Žiga že ima doma bratca Žana, ki bo februarja dopolnil dve leti.

Mateja Komerički je zadovoljna s sprejemom in pozornostjo v brežiški porodnišnici. »Rada bi se zahvalila vsemu osebju, posebej babici Tjaši Bobnar in zdravnici Mateji Vukmanić Pohar za strokovni pristop in moralno pomoč,« je povedala.

