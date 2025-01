družabno

Dve generaciji srčnosti

2.1.2025 | 10:30 | Dragana Stanković

Direktorica Doma upokojencev in oskrbovancev (DUO) Impoljca, Darja Cizelj, od mame Milke ni podedovala le srčnosti, prijaznosti in topline, pač pa očitno tudi smisel za vodenje tako pomembne socialne ustanove, kot je dom za starejše in varstvo odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju. Milka Cizelj je DUO, ki poleg enote Impoljca v Artu vključuje tudi domova upokojencev v Sevnici in Brežicah, vodila kar 25 let, vse od leta 1983 do 2008. Pred tem je bila sedem let na čelu doma starejših v Krškem. Še zelo dobro se spominja, kako so od leta 1989 do 1992 gradili občudovanja vreden objekt Impoljca. Leta 2018 pa je mesto direktorice DUO prevzela hči Darja, ki je pred tem v domu deset let delala kot strokovna vodja. V Domu upokojencev in oskrbovancev so pomemben jubilej praznovali pred dvema letoma. Takrat so obeležili 70 let domskega varstva v Posavju, ki se je davnega leta 1952 začelo prav v tedanjem dvorcu Impoljca. Mamo in hčer smo v objektiv ujeli ob praznovanju 45-letnice Doma upokojencev Sevnica.

