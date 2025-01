kronika

Zgorelo vozilo in ostrešje lope

1.1.2025 | 17:00 | M. Ž.

Policisti so bili okoli 1. ure obveščeni o požaru na območju Grosuplja. Na kraju so ugotovili, da je moški spuščal rakete, pri tem pa se je prevrnila škatla, rakete pa so nato zanetile požar na bližnji lopi in osebnem vozilu, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Osebno vozilo je v celoti pogorelo, prav tako pa je pogorelo ostrešje lope. V požaru ni bil nihče poškodovan. Policisti so opravili ogled kraj požara, o vseh ugotovitvah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Ob tobačne izdelke

V Kočevju so vlomili v prodajalno in odnesli tobačne izdelke. Materialna škoda znaša okoli 700 evrov.

