družabno

Orkester, ki je navdušil

30.12.2024 | 18:30 | Renata Mikec

Posavski muzej Brežice je ob podpori podjetja Soltec iz Brežic pripravil pravo glasbeno poslastico. V goste so prišli glasbeniki Glasbene akademije Pehlivanian, ki so se predstavili z vseslovenskim projektom POA Festival Orchestra. Omenjeni orkester je bil ustanovljen leta 2020 pod vodstvom maestra Georgea Pehlivaniana in združuje vrhunske profesionalne slovenske glasbenike. Redno nastopa po Sloveniji in drugod po Evropi, na koncertih pa so v ospredju dela slovenskih skladateljev. POA Festival Orchestra daje priložnost mladim slovenskim solistom in dirigentom, da jih spozna širša javnost. Občinstvu vselej ponudi vrhunsko klasično glasbo tudi v manjših krajih in s tem širi kulturno izmenjavo in podpira razvoj mladih slovenskih talentov. S poudarkom na slovenskih skladateljih pomaga ohranjati in promovirati bogato glasbeno dediščino Slovenije. V Viteški dvorani v Brežicah so uprizorili koncert z deli Janija Goloba, Giacoma Puccinija, Huga Wolfa, Felixa Mendelssohna, Bojana Adamiča in Tadeja Hrušovarja. Orkester je nastopil pod vodstvom dirigentov Tilna Drakslerja in Mitje Dragoliča, ob solistih – sopranistki Taliti Sofiji Komelj in baritonistu Lovru Korošču. Med navdušenim občinstvom sta bila tudi Branko Đurić Đuro in Tanja Ribič, ki smo ju ujeli v objektiv ob brežiški podžupanji Mojci Florjanič (na fotografiji druga z leve) in odvetnici Mariji Vrisk (druga z desne).

