Dela priznanih skladateljev na brežiškem odru

22.12.2024 | 09:40 | D. S.

Brežice - V Viteški dvorani je v četrtek, 19. decembra 2024, zvenel prav poseben koncert v izvedbi Pehlivanian Profesionalne operne akademije, ki so ga soorganizirali Posavski muzej Brežice, Zavod glasbena akademija Pehlivanian in podjetje Soltec.

Foto: Posavski muzej

Pehlivanian Profesionalna Operna Akademija, ustanovljena pod vodstvom maestra Georgea Pehlivaniana, ima pomembno vlogo v opernem prostoru. Že od leta 2020 združuje vrhunske slovenske glasbenike in daje priložnost mladim talentom. Orkester si prizadeva ohranjati in širiti slovensko glasbeno dediščino ter obenem navdušuje s koncerti po Sloveniji in Evropi.

Maestro George Pehlivanian je na mednarodni glasbeni sceni že več kot 30 let. Sodeloval je s prestižnimi orkestri in opernimi hišami po vsem svetu, med drugim z Londonsko filharmonijo, milansko Scalo in Moskovsko filharmonijo. Njegovo strokovno delo in mentorstvo mladim dirigentom postavljata temelje za razvoj naslednjih generacij vrhunskih glasbenikov.

Koncertni program, ki ga je izvedel POA Festival Orchestra z dirigentoma Tilnom Drakslerjem in Mitjo Dragoličem pod vodstvom Maestra Georgea Pehlivaniana, je ponudil izjemno prepletanje glasbenih idiomov – od ljudske glasbe do evropske romantike ter sodobnih priredb popularnih skladb. Uprizorili so dela priznanih skladateljev, kot so Jani Golob, Giacomo Puccini, Hugo Wolf, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Bojan Adamič in Tadej Hrušovar.

Poslušalce sta navdušila solista Talita Sofia Komelj in Lovro Korošec, še posebej pa ansambel in maestro George Pehlivanian, ki je posebej ta večer pokazal svojo virtuoznost na violini.

