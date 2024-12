družabno

Ples, petje in še kaj

29.12.2024 | 11:30 | Renata Mikec

Tradicionalni novoletni živžav Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, letos poimenovan Izzivi novoletnega čarovnika, je vnovič navdušil poln atrij Knjižnice Mirana Jarca. Starši, številne učiteljice in druge strokovne delavke novomeških šol so prisluhnili čudovitemu igranju in petju ter plesne nastope otrok in mladostnikov iz priseljenskih in romskih družin nagradili z bučnim aplavzom. Obiskovalce je močno ganil tudi videoprispevek, v katerem so zbrane nagovorili »nekdanji DRPD-jevi otroci«, danes pa uspešni študentje ali že zaposleni, ki so v življenju uspeli tudi po zaslugi podpore strokovne ekipe omenjenega društva. V programu so se predstavile plesne skupine Zvezdice iz dnevnega centra na Rozmanovi ulici in iz dnevnega centra za romske otroke v Brezju, plesna skupina otrok z Jedinščice in otroci iz Brezja z glasbeno-ritmično točko, nastopajoči pa so navdušili tudi z recitacijami, petjem ter igranjem na ukulelo in kitaro. Na fotografiji je le ena od nastopajočih – prelepa Uliana iz Ukrajine.

