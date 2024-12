šport

Krka v zadnji četrtini stopila na plin in brez težav ugnala Helios

27.12.2024 | 08:15 | R. N.

Novo mesto - Košarkarji Krke so sinoči naredili velik korak k uvrstitivi na zaključni turnir Pokala Spar. Na prvi četrtfinalni tekmi so doma z 99:74 premagali Kansai Helios. Povratna tekma v Domžalah bo 14. januarja.

Kapetan Krka Jan Špan je dosegel 21 točk. (Foto: R. N.)

V Novem mestu sta se pomerili vodilni moštvi državnega prvenstva, še drugič v sezoni pa so se zmage veselili Novomeščani. Ti so od prve minute naprej prevzeli pobudo na igrišču. Prvo četrtino so dobili z 24:19, ob polčasu pa je razlika znašala 10 točk. Domžalčani so v prvih dvajsetih minutah zgrešili vseh devet metov za tri točke, Krka pa jih je zadela tri iz sedmih poskusov.

Svojo priložnost je dobro izkoristil tudi mladi up novomeške košarka Žak Smrekar. (Foto: R. N.)

Domači so tudi po odmoru nadaljevali zbrano tako v obrambi kot v napadu. Kansai Helios je čedalje težje držal korak s krkaši, ki so v zadnji četrtini še bolj stopili na plin in vknjižili visoko zmago. Najbolj razpoloženi so bili Jan Špan (21 točk), Tayler Persons (20) in Žak Smrekar (19). V gostujoči zasedbi je bil najbolj razpoložen Blaž Mahkovic, ki je dosegel 25 točk, od tega je trikrat zadel za tri točke. To pa so bile tudi edine trojke gostov iz 22 poskusov.

