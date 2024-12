dolenjska

Nekaj čarobnega je v drobnih figuricah

26.12.2024 | 14:00 | Rok Nose, Dragana Stanković

Jaslice so v krščanskem svetu nepogrešljiv del božičnega praznovanja. Radi si jih ogledajo tudi mnogi, ki sicer skozi vrata božjega hrama le redko zaidejo. Marsikje so jaslice prave umetnine, spet drugje je nenavaden sam kraj postavitve, na primer v jamah ali pa kar po celotni vasi. Prav vse pa izžarevajo skrivnostnost, toplino in mir. Predstavljamo nekaj zanimivejših jaslic na našem območju.

LESENE JASLICE NARAVNE VELIKOSTI

Park likovnih samorastnikov Trebnje tudi letos krasijo lesene jaslice v naravni velikosti, ki jih je izdelal Vlado Cencel, eden največjih mojstrov kiparjenja z motorno žago. Pred leti ga je k sodelovanju povabila Krajevna skupnost Trebnje, ki je že ob urejanju parka načrtovala, da bi čudovit prostor pred trebanjsko knjižnico lahko izkoristili za postavitev takšnih jaslic. Z Vladom, ki prihaja iz okolice Velenja, so se hitro dogovorili. Najprej je izdelali sveto družino in nekaj ovčk, predlani so jim priključili svete tri kralje, lani pa so dodali še vola, osla in ovčko. Vlado pravi, da je kiparjenje z motorno žago njegov konjiček, v katerem neizmerno uživa. Ko dobi kos lesa, kar 95 odstotkov dela naredi z motorko, podrobnosti pa izkleše z dletom, ki pa ga uporablja vse manj. Na koncu vse še zbrusi z brusilko in prebarva z zaščitno barvo. Pri oblikovanju si včasih pomaga z majhnimi figurami. Pri skulpturah naravne velikosti pa si pomaga s svojo postavo, da ujame prava razmerja.

Vlado Cencel se je zelo potrudil pri izdelavi lesenih jaslic, ki krasijo Park likovnih samorastnikov Trebnje. (Foto: R. N.)

ENE NAJVEČJIH IN NAJLEPŠIH

»Brez jaslic ni pravega božiča,« pravi 76-letni Ciril Udovč, ki že več kot trideset let postavlja čudovite jaslice v cerkvi Povišanja sv. Križa v Boštanju. Nekateri poudarjajo, da so ene najlepših daleč naokrog, tudi letos pa so zažarele na sveti večer. Razprostirajo se na kar 50 kvadratnih metrih površine. Ciril se najprej loti postavitve lesene podkonstrukcije, na katero naloži skrbno izbrane štore in jih prekrije z mahom, da ustvari imenitno gorsko pobočje. Osrednji del jaslic je svetopisemska betlehemska zgodba z votlino Jezusovega rojstva, v drugem sklopu pa so zajete značilnosti domače župnije z župnijsko cerkvijo in njenimi šestimi podružnicami. Poseben čar jaslicam daje prižiganje zvezdic na nebu ter lučk v cerkvah in hišah, poleg svetlobnih pa so tu še zvočni učinki. Čeprav mu postavljanje jaslic vzame kar precej časa, vse to dela s srcem in vedno zelo uživa.

Ciril Udovč jaslice v boštanjski cerkvi postavlja že več kot 30 let. (Foto: R. N.)

PREJ V JAMI, ZDAJ V HLUPARJEVI ŽAGI

Veliko obiskovalcev pritegnejo tudi jaslice na Krupi. Člani Športnega društva Stranska vas pri Semiču so jih v preteklosti postavljali v paleolitski jami Judovska hiša, zadnji dve leti pa so božično zgodbo pričarali v Hluparjevi žagi ob izviru reke Krupe, in tudi letos je tako. Kot pravi vodja postavitve Miha Jakofčič, priprave začnejo že v novembru. Najprej naberejo mah, nato pa uredijo še leseno podkonstrukcijo, na katero postavijo vse elemente. Kar nekaj popoldnevov je potrebnih, da njihove pridne roke uredijo vse podrobnosti. Jaslice so različnih velikosti, največja pa je sveta družina, saj nekatere figurice v višino merijo tudi 90 centimetrov. Na ogled so 25. in 26. decembra; tudi letos pričakujejo kar precej obiskovalcev. Marljivi člani ŠD Stranska vas so tudi letos za še prijetnejše božično vzdušje pot s parkirišča označili z lučkami.

Jaslice v Hluparjevi žagi ob izviru reke Krupe so različnih velikosti, največja pa je sveta družina. (Foto: ŠD Stranska vas pri Semiču)

NA KRILIH MLADOSTNIŠKE DOMIŠLJIJE

Po mnenju mnogih ene najlepših in tudi najbolj obiskanih jaslic na Dolenjskem bodo tudi letos razveseljevale obiskovalce v frančiškanski cerkvi sv. Lenarta v Novem mestu. Za jaslice je vsako leto zadolžena ekipa mladih zanesenjakov, od birmancev do srednješolcev in študentov, ki po besedah patra Gregorja Kosa v postavitev vedno vložijo obilo truda in domišljije. Postavljanje naj bi začeli po 10. decembru, dejansko pa se delo začne že nekaj tednov prej, saj je treba nabrati kar precej mahu, da prekrijejo veliko površino, ki jo sestavijo iz raznih zabojev, palet in drugega materiala. Jaslice so tako vsako leto malo drugačne, z razgibanim »terenom«, jezerci, lučkami, s potočki. Na ogled so od božičnega večera, 24. decembra, do svečnice, 2. februarja.

Za postavitev jaslic v frančiškanski cerkvi v Novem mestu vsako leto poskrbi ekipa mladih. (Foto: arhiv frančiškanov Novo mesto)

JASLICE S ČISTO PRAVIM RIBNIKOM

Velike jaslice tudi letos krasijo cerkev sv. Križa v Podbočju. Že leta zanje poskrbita domačina Matjaž Jurečič in Viki Baznik, pri nabiranju mahu in postavitvi v cerkvi pa jima pomagajo tudi drugi. Vsako leto so njune jaslice bogatejše za kakšne nove figurice ali novo tematiko. »Lahko vidite kmetijo z domačimi živalmi, mesto Betlehem z vrvežem in s tržnico na trgu, puščavo z beduinskim šotorom in s kamelami, domačo cerkev s trgom, z župniščem in župnijskim vrtom ter tri podružnične cerkve, seveda pa ne gre brez svetopisemskih zgodb. Vsako leto postavimo tudi čisto pravi ribnik z živimi zlatimi ribicami,« našteva Jurečič. Nekaj figuric, tudi gibljivih, sta z Baznikom celo izdelala sama.

Jaslice v cerkvi sv. Križa v Podbočju so vsako leto bogatejše. (Foto: arhiv M. J.)

VEČ KOT DVESTO JASLIC

Na ogled prav posebnih jaslic pa od 22. decembra do 5. januarja že sedemnajsto leto zapored vabijo v Gradež pri Turjaku. Razstavljavci so pripravili vse potrebno za razstavo, ki velja za številčno največjo razstavo jaslic v Sloveniji, saj je vsako leto na ogled od 200 do 300 jaslic, leta 2019 pa jih je bilo razstavljenih kar 420. Kot pravi predsednik Društva za ohranjanje dediščine Gradež Alojz Senčar, k sodelovanju povabijo društva in posameznike iz vse Slovenije, nekaj jaslic pa razstavijo tudi člani društva. »Razstavljene jaslice so različnih velikosti in iz vseh mogočih materialov, od blaga, lesa, kamna do plastike, mavca. Figurice so z vseh celin sveta, vsako leto pa imamo na razstavi tudi jaslice naše članice s figuricami, starimi prek 150 let. Letošnja posebnost bodo medene jaslice, obljubljene so tudi koliščarske jaslice,« je povedal Senčar.

V Gradežu pri Turjaku jaslice postavijo v vseh mogočih skritih in malo manj skritih kotičkih vasi. (Foto: Društvo za ohranjanje dediščine Gradež)

Jaslice so tudi tokrat razstavljene po vseh mogočih skritih kotičkih Gradeža, v kleteh in hlevih pa tudi na prostem. Vsako soboto, nedeljo in na dan praznika so na voljo brezplačna vodenja v popoldanskem času, obiskovalci pa si jih seveda lahko ogledajo tudi sami. Domačini vsako leto pripravijo tudi tople napitke in kaj za pod zob, zadnji dan pa članice društva pripravijo še razstavo božičnega kruha oziroma »poprtnikov« z brezplačno degustacijo. Glas o tej edinstveni razstavi, ki si jo vsako leto ogleda od 1.000 do 2.000 ljudi, se je očitno ponesel tudi v »deveto vas«, saj bo reportažo o njej letos posnela celo avstrijska televizija ORF.

