dolenjska

Kar tri dni z novomeškimi otroki

21.12.2024 | 18:40 | I. V.

Novo mesto - Tudi letos se je dedku Mrazu uspelo preriniti med množico v rdeče oblečenih dobrodelnih kolegov iz neke druge zgodbe do novomeškega Glavnega trga in narediti veselje novomeškim otrokom. Prvi so se v dolgo vrsto do njegovega prestola postavili že včeraj, danes jih je sprejel kar trikrat in tudi jutri bo imel še polne roke dela.

Pa še slika za spomin na srečanje z dedkom Mrazom. (Foto: I. V.)

V treh dneh bo na Glavnem trgu obdaroval skupno 2703 otroke, v ponedeljek pa bo obiskal še 194 malčkov v Mirni Peči. V njegovem košu so se tokrat znašli nahrbtnik in v njem knjiga s pravljico o polžku Petru Anje Pavlin in Zvezek za opismenjevanje. Da je lažje čakati na obdaritev, pa na Glavnem trgu letos skrbijo polarni medved, jelenčka in lisica, ki tam okoli delijo bombone in objemčke, za dobro voljo pred prihodom dedka Mraza pa tudi letos skrbi čarodej Toni.

