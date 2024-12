dolenjska

Zavinški čaj ne bo manjkal

21.12.2024 | 11:00 | L. Markelj

Zavinek pri Škocjanu - Med božično-novoletnimi prazniki si bo tudi letos mogoče ogledati okrašen Zavinek, vasico v škocjanski občini, ki jo pridni vaščani že četrt stoletja spremenijo v pravljično vas in jo vsako leto obišče na tisoče obiskovalcev od blizu in daleč.

Zavinčani ostajajo zvesti tradiciji, ki so se ji odpovedali le med epidemijo koronavirusa, sicer pa so se vedno potrudili in okrasili vas. Dela je veliko, ekipa pa več ali manj ista, čeprav se je tudi malce pomladila, a nove moči so dobrodošle, saj je treba okraševanje začeti že vsaj tri tedne prej.

Martin Kirar je že pripravljen na kuhanje tradicionalnega zavinškega čaja, ponosen pa je tudi na občinsko nagrado (na desni). (Foto: L. M.)

Med zagnanimi Zavinčani je Martin Kirar, ki je prav zaradi dolgoletnega dela, truda za tradicionalni zavinški čaj, s katerim vsako leto postrežejo obiskovalce, in pomoči pri okraševanju ob letošnjem Knobleharjevem prejel nagrado Občine Škocjan.

»Takega priznanja nisem pričakoval, sem ga pa vesel. Toliko ljudi iz vse Slovenije, kot smo jih v Zavinek vsa ta leta zvabili mi, jih ne bo nihče več,« je prepričan Martin, ki se spominja, da je okraševanje njihove vasi pravzaprav spodbudilo ocenjevanje vasi v škocjanski občini, ki ga je pred več kot četrt stoletja organiziralo turistično društvo. Zavinek je bil nekajkrat nagrajen in tako se je začelo – najprej s kapelico, in nato nadaljevalo vsako leto z novimi metri lučk in novimi figurami risanih in pravljičnih junakov ter drugih prazničnih motivov. Zavinek bodo tako še letos krasili smrkci, minioni, telebajski, čebelica Maja, gasilec Samo, liki iz Ledene dobe, Tačk na patrulji, Super kril … Seveda bodo poskrbeli tudi za jaslice in nabožne figure iz lesa, pred leti so ob dnevu samostojnosti in enotnosti pripravljali tudi prireditev.

Od nedelje, 22. decembra, do ponedeljka, 6. januarja, bo med 17. in 22. uro spet vabil čarobno okrašen Zavinek – Parkiranje le v središču Škocjana, nato pa peš do Zavinka – Martin Kirar bo poskrbel za odličen domači zavinški čaj

