Častni občan župnik g. Tone Dular

3.7.2024 | 08:30 | L. Markelj

Škocjan - Praznovanje občinskega praznika občine Škocjan, ki so ga poimenovali po velikem rojaku misijonarju in raziskovalcu Belega Nila dr. Ignaciju Knobleharju, se bliža vrhuncu.

V petek, 5. julija, bo ob 20. uri na Knobleharjevem trgu pred župnijskim domom potekala Knobleharjeva akademija s slavnostno govornico, uršulinko s. Andrejo Godnič, misijonarko, ki je delovala v Peruju in Venezueli.

G. Tone Dular, župnik Župnije Škocjan in Župnije Bučka, je izbran za častnega občana občine Škocjan. Leta 2018 je prejel že občinsko nagrado. (Foto: L. M.)

V soboto, 6. julija, ob 18. uri pa bodo na slavnostni seji na prireditvenem prostoru sredi Škocjana podeli priznanja zaslužnim občanom, ki s svojim delom prispevajo za dobrobit širše skupnosti. Občinski svetniki so jih na zadnji seji potrdili soglasno.

Letos se bo v skupino izbrancev, ki si zaslužijo naziv častni občan, zasluženo uvrstil g. Tone Dular, župnik župnije Škocjan in Bučka, ker je s svojim delom pripomogel k ohranjanju kulturne dediščine. V škocjansko faro je prišel pred desetimi leti ter se zelo izkazal na duhovnem področju, pa tudi kot skrben gospodar. Obe župniji imata kar 9 pokopališč in 15 cerkva – slednje pridno vzdržuje in obnavlja, ravno tako tudi kapelice in nabožna znamenja. Vedno mu je prva kvaliteta. Odlikujejo ga organizatorske sposobnosti, pa skrbnost, zavzetost, vztrajnost in skromnost, nemalo dela opravi kar sam, tudi s traktorjem. Turisti lahko v škocjanski občini tudi po njegovi zaslugi občudujejo lepo vzdrževane verske objekte. G. Dular ima občutek za skupno dobro in ob prostorski stiski v škocjanskem vrtcu je že večkrat omogočil, da je predšolsko varstvo potekalo tudi v prostorih župnišča.

Nagrado prejme Martin Kirar

Martin Kirar je že vrsto let nepogrešljiv član ekipe, ki vsakega decembra čarobno okrasi vas Zavinek. (Foto: L. M.)

Prejemnik občinske nagrade Martin Kirar je neutrudni član TD Škocjan na Dolenjskem ter velja za pobudnika božične okrasitve Zavinka, ki prispeva k prepoznavnosti občine Škocjan v Sloveniji. Vsako leto sodeluje pri novih postavitvah, popravlja dotrajane figure in posodablja stare. Predvsem pa se obiskovalci decembra čarobno okrašene vasice Martina zapomnijo po znamenitem zavinškem čaju. Vse leto pridno nabira zelišča, od bezga do lipe idr., jih suši in čaj po lastnem receptu z veseljem ponuja obiskovalcem v prazničnem času. Na Kirarjevo pobudo so vaščani tudi obnovili več kot sto let staro kapelico.

Priznanja: Toni Sedlar, Janko Škoporc in Anton Bregar



Imena letošnjih občinskih nagrajencev je na zadnji seji OS soglasno potrdil občinski svet občine Škocjan. (Foto: L. M.)

Toni Sedlar si je občinsko priznanje prislužil kot nepogrešljiv člen lokalne skupnosti na Bučki. Na turističnem področju ne gre pozabiti njegovega sodelovanja pri projektu Mlinarjeva pot, ki pomeni ohranjanje kulturne dediščine doline ob Radulji. Sedlar pa je tudi eden od pobudnikov ustanovitve Športnega društva Bučka leta 2002, ki ga sedaj vodi. Sodeluje pri vseh športnih dogodkih, zaslužen je za lepo vzdrževan športni kompleks z mnogimi igrišči, kot navdušen nogometaš pa je tudi član nogometne ekipe ter trener mladih nogometnih navdušencev. Okrog 60 jih je, tudi iz sosednjih občin. Tako skrbi, da je šport in nogomet dostopen vsem in da je mladina aktivna ter dobiva prave vrednote za življenje.

Prejemnik letošnjega občinskega priznanja je tudi upokojeni policist in vsestransko aktiven Janko Škoporc iz Škocjana, podpredsednik DU Škocjan, ki izpelje veliko projektov. 15 let deluje v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Škocjan, dejaven je v policijsko veteranskem združenju Sever, kot predsednik borčevske organizacije se trudi za spoštljiv odnos do NOB in partizanskega boja, nepogrešljiv pa tudi je pri izdelavi in promocije vsakoletne kope v Zloganjih.

Anton Bregar iz Hudenj je nepogrešljiv član Vaške skupnosti Grmovlje, dejaven je v škocjanskem govedorejskem in vinogradniškem društvu ter PGD Grmovlje in zato mu pripada občinsko priznanje. Še kot uslužbenec in zdaj upokojenec si vedno vzame čas za pomoč skupnosti in ne manjka v nobeni delovni akciji, da je vas lepša. Je pobudnik čistilnih akcij. S svojim bagrom in motorno žago je naredil nič koliko brezplačnih ur, vedno pomaga. Bregar je nedavno spodbudil obnovo gasilskega doma na Hudenjah, kjer bi se lahko družili otroci, po svojih močeh je pomagal pri gradnji novega gasilskega doma v Grmovljah.

Je priden, pošten, povezovalen in nekonflikten, povedo krajani, ki se na njegovo pobudo zberejo enkrat na mesec in predebatirajo, kaj bi bilo treba postoriti. Vse to so razlogi, da je Anton Bregar prejemnik letošnjega občinskega priznanja.

