Milena Resnik ni dobila besede, Vipapu zvišali NUSZ

13.12.2024 | 12:20 | D. Stanković

Krško - Na včerajšnji seji občinskega sveta so krški svetniki med drugim obravnavali spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Spremembe se tičejo predvsem tovarne Vipap, ki so ji tokrat odpravili nižjo vrednost točke za odmero nadomestila. Ta je veljala od leta 2021, ko se je Vipap znašel v prisilni poravnavi oziroma na začetku stečajnega postopka, in mu je občina z nižjim nadomestilom pomagala ublažiti stisko. Vipap bo tako odslej namesto 244.000 evrov plačeval »polnih« 488.000 evrov.

Mileni Resnik, predsednici uprave Vipapa, na tokratni seji niso dali besedo, saj da to ni v skladu s poslovnikom. (Foto: D. S.)

Predlog sprememb odmere NUSZ so svetniki sicer dobili na mizo že na oktobrski seji, ko naj bi o njem odločali po skrajšanem postopku. A so se na podlagi razprave odločili, da bo postopek odločanja dvofazni. Resnikova je takrat na občino naslovila dopis, v katerem je zapisala, da je podjetje v lanskem letu res zaključilo prisilno poravnavo, vendar je »prihodnjih nekaj let ključnih za normalizacijo poslovanja in kapitalsko okrepitev družbe«. Dvig nadomestila na letni ravni bi po njenih besedah za družbo pomeni veliko breme in bi s tem ogrozila svojo insolventnost. Toda svetnikov ni prepričala, osnutek predloga odloka so sprejeli, tokrat pa so ga na mizo dobili v skorajda nespremenjeni obliki.

»Borimo se z dneva v dan«

Da je tovarna še vedno v stiski, je na včerajšnji seji opozoril svetnik Janez Barbič (SLS), tudi sam zaposlen v Vipapu. Kot je dejal, bi morali upoštevati tudi sam pomen tovarne Vipap vse od njenih začetkov leta 1939. Poudaril je, da sta Videm in Krško zrasla na temeljih Vipapa oziroma nekdanje tovarne Đuro Salaj. Po osamosvojitvi in zrušenju jugoslovanskega trga se je leta 1993 tovarna znašla v stečaju, nato pa so si jo podajali iz rok v roke. »Še enkrat vas pozivam, da podaljšamo znižano plačilo do leta 2027, do takrat moramo poplačati upnike. Tovarna je v težki situaciji, borimo se z dneva v dan,« je dejal Barbič. Pred sejo je vložil tudi amandmaja, ki bi Vipapu omogočila nadaljnje plačilo nižjega nadomestila, a so ju svetniki zavrnili.

Janez Barbič (SLS) z amandmajema, ki bi Vipapu še naprej omogočala nižje plačilo NUSZ, ni uspel. (Foto: D. S.)

Janja Starc (Obrtno podjetniška lista) je ob tem opozorila, da je potrebno vse gospodarske subjekte obravnavati enako. »Tudi manjši podjetniki in obrtniki so zaradi krize v težkem položaju, pa nimajo te ugodnosti, ki jo ima Vipap.« Tamara Vonta (Gibanje Svoboda) pa je spomnila na Vipapove izpuste. »Imamo Civilno iniciativo in ljudi, ki nas pogosto sprašujejo, zakaj morajo živeti v sajah, mi pa Vipapu še vedno dajemo odpustke. A na neki točki se bo vendarle treba odločiti, kaj je za nas, ki živimo v Krškem, bolj pomembno. Smo občina, kjer se zbirajo vse smeti te države, najrazličnejših vrst. Res je, za to dobimo tudi denar. A v neki točki se moramo vprašati, kaj bo z zdravjem vseh nas, ki tukaj živimo, in v kakšnem okolju živimo. O tem moramo razmišljati.«

Barbič je nato Vontovi repliciral in poudaril, da je danes bistveno manj izpustov kot nekoč. »Imamo 24-urno merjenje emisij. Prekoračitev ni. Poznam zadevo iz prve roke, obtožbe ne držijo. Ne zavajajte javnosti z izpusti, ker to ni res,« je dejal.

Resnikova: »Se sploh zavedajo, kaj so izglasovali?«



»Argument, da se danes 'svinja' manj kot v preteklosti – oprostite, to pač ne zdrži,« mu je odvrnila Vontova. »V Državnem zboru je bil sprejet zakon o Anhovem, ki je še bolj kot za Anhovo pomemben za Krško. Kajti to, kar se dogaja v Krškem, je v tem trenutku huje. To niso izmišljotine, to ni nagajanje, to ni politika, ampak o tem govorijo strokovnjaki. In temu se reče zdravo okolje, do katerega imamo vsi pravico.«

Za besedo je zaprosila tudi predsednica uprave Vipapa Milena Resnik, a ji župan Janez Kerin po posvetu z občinsko pravnico ni dal besede, češ da to ni v skladu s poslovnikom, saj ni bila posebej vabljena na sejo.»Odločate o zadevi, ki lahko ima še hujše posledice kot to, kar govori Tamara Vonta. Ne boste imeli kam z odpadnimi vodami,« se je kljub prepovedi oglasila Resnikova, nato pa odšla iz dvorane.

Kot je po posvetu z občinsko pravnico pojasnil Janez Kerin, predsednica uprave Vipapa na sejo ni bila posebej vabljena, zato ji v skladu s poslovnikom ni mogel dati besede. (Foto: D. S.)

Kot nam je nato povedala, je povišanje NUSZ na skoraj pol milijona evrov za Vipap prevelika obremenitev. »Vsak evro je v tem trenutku pomemben. Tovarna je v programu finančnega prestrukturiranja, z velikimi finančnimi bremeni še iz preteklega obdobja, in se komajda preživlja,« je dejala. »Želeli smo, da bi odlok iz leta 2021 veljal za celotno obdobje prisilne poravnave, torej do decembra 2027, a so svetniki oba amandmaja zavrnili. Sprašujem se, če sploh vedo, kaj so izglasovali, saj vsebina odloka tokrat sploh ni bila predstavljena,« je povedala. Kot je poudarila, je tovarna pomembna tudi zaradi čistilne naprave. »Če Vipap jutri ugasne, občina nima rešitve za čiščenje odpadnih vod mesta, občine in industrije v kraju, ker se vse to dogaja znotraj kompleksa tovarne Vipap.«

Kerin bo zahteval sklic skupščine Kostaka



Seveda pa na seji ni šlo mimo dogajanja okrog Kostaka in sumov okrog nezakonitega zakopavanja odpadkov na območju Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad. Brigita Piltaver Imperl (Svoboda), je župana vprašala, ali je marca prejel anonimno prijavo o sumu zakopavanja in ali je kakorkoli ukrepal. »Kako bo občina, ki je 43-odstotna lastnica Kostaka, ukrepala, če se sumi izkažejo za resnične? Občina ima v nadzornem svetu le enega nadzornika, medtem ko smo imeli v prejšnjem mandatu dva. Ali je ta član, imenovan s strani občine, zahteval sklic seje nadzornega sveta v zvezi s to tematiko? Občani pričakujemo, da boste prevzeli odgovornost, jasno ukrepali in zagotovili, da bo občina zaščitila interese prebivalcev, občanov in okolja«. Piltaverjeva pričakuje razpravo o Kostaku na naslednji seji občinskega sveta ali pa sklic izredne seje.

Brigita Piltaver Imperl (na sliki desno) je župana in občino pozvala, naj aktivneje ukrepata v zvezi s sumi okrog Kostaka. (Foto: D. S.)

Župan Kerin je potrdil, da je bil o sumih anonimno obveščen sočasno kot policija in inšpekcija. »Kljub temu smo o tem obvestili policijo. Toda, dokler ni dokazana krivda, velja načelo nedolžnosti. Če pa bo prišlo do dokazov, ki bodo potrdili omenjene sume, bom v skladu s svojimi glasovalnimi pravicami sprožil razrešitev predsednika uprave. Vložil bom tudi zahtevek za sklic skupščine Kostaka, kjer bom zahteval pojasnila glede nastale situacije,« je še napovedal Kerin.

